أمير مكة يتفقد المشاعر المقدسة

تفقد رئيس لجنة الحج المركزية أمير مكة المكرمة خالد الفيصل ، اليوم، المشاعر المقدسة للوقوف على الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن وترؤس اجتماع لجنة الحج المركزية بمشعر منى.

وأكد ضرورة تضافر الجهود لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة، مشيراً إلى أنه -ببسب جائحة كورونا- سيؤدي فريضة الحج هذا العام مليون حاج، منهم 150 ألفاً من الداخل و850 ألفاً من الخارج.

ولفت إلى وجود مشروع لتطوير البنية التحتية والمنطقة المحيطة بجبل الرحمة على مساحة 200 ألف متر مربع مرحلةً أولى، ويتضمن إنشاء مواقف عامة للحافلات والسيارات، إلى جانب إنارة الجبل والمنطقة المحيطة به. كذلك بدأ تنفيذ مشروع تطوير المخيمات بمشعر منى على مساحة نصف مليون متر مربع، ويغطي ما نسبته 20% من المخيمات الحالية.

وأضاف الأمير خالد الفيصل أن وزارة الصحة هيأت 18 مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بطاقة تفوق 3700 سرير، يساندها 171 مركزاً صحياً، بالإضافة للمستشفيات الميدانية ومستشفيات جدة والطائف. وفي جانب الكهرباء, نُفِّذت مشاريع لتعزيز الطاقة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال. وبالنسبة للمياه، فالمستهدف ضخ قرابة 20 مليون متر مكعب من المياه خلال شهر ذي الحجة.

وأوضح أنه جُهِّز 35 قطاراً، سعة كل قطار 417 راكباً لنقل الحجاج بين مكة المكرمة وجدة، بواقع 30 رحلة يومياً قابلة للزيادة، فيما سينقل قطار المشاعر 210 آلاف حاج، كما وُفِّرت 16 ألف حافلة حديثة لنقل 790 ألف حاج.

وخلال جولته التفقدية، زار الأمير خالد الفيصل المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة، أبرزها تطوير المنطقة المحيطة بجبل الرحمة وتطوير البنية التحتية بمشعر عرفات والخيام المطورة بمشعر منى، كما تفقد الجاهزية بمشعر مزدلفة.

واستمع إلى شرح عن مشروع تطوير المنطقة المحيطة بجبل الرحمة بمساحة 200 ألف م2، الذي يحتوي على مواقع الجهات الحكومية وإنارة جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به، وتطوير البنية التحتية بمسطحات خضراء ومنطقة مطاعم. كما استمع إلى شرح عن مركز الخدمات الشامل «تسليم»، الذي يهدف إلى مراجعة واعتماد إجراءات عملية جاهزية المخيمات ورفع كفاءة التشغيل والخدمة وتقديم خدمات الحجاج. كما وقف ميدانياً على مشروع تطوير المخيمات بمشعر منى الذي تبلغ مساحته 500 ألف م2.

وفي نهاية الجولة رأس أمير مكة اجتماع ‏لجنة الحج المركزية بمشعر ‏مزدلفة، واستمع إلى شرح عن استعدادات الجهات لخدمة ضيوف الرحمن.

رافق الأمير خالد الفيصل في الجولة وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي.