شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة الخليجي» يوضّح الأضرار المدمّرة لـ «الحشيش» و«الكبتاجون» و«الشبو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون حملته التوعوية عن أضرار تعاطي المخدرات وذلك تحت شعار ( شيء يضيع كل شيء) بالتزامن مع اليوم العالمي للمخدرات، وتطرق المجلس خلال حملته عن أضرار العديد من المواد المخدرة على جسم الأنسان، من خلال عدداً من الأنفوجرافيك التي نشرها للتوعية المجتمعات من أخطارها عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المجلس أن تأثير تعاطي مادة الحشيش خلال الفترة الأولى يشعرك ببطء مرور الوقت، وفقدان الدافعية لعمل الأمور المهمة واللامبالاة، إضافة إلى احمرار وجفاف العينين والفم وسطوع الرؤية، وأضاف المجلس بان استمرار تعاطي مادة الحشيش لمدة اشهر قد تصيب الإنسان برهاب اجتماعي شديد، ومشاكل تنفسية مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية، وتغيرات بالدماغ حيث أن المادة الفعالة للحشيش تترسب في الجهاز العصبي، كما أنه قد يصاب الشخص بأمراض نفسية مزمنة مثل اكتئاب حاد و قلق وفصام و جنون والارتياب والهلوسة.

وأضاف المجلس حول تأثير تعاطي مادة الشبو، أن المرحلة الأولى من تعاطيها تؤثر على القلب والأوعية الدموية بحيث يرتفع ضغط الدم مع تزايد معدل نبضات القلب إضافة إلى تسارع الأنفاس ومن الممكن أن يواجه صعوبة في التنفس، كما أن من تأثيرات تعاطي مادة الشبو أنها تساعد على ارتفاع درجة حرارة الجسم والتعرق مع الحركة الزائدة، أما أن امتدت فترة تعاطيها لعدة أشهر فقد يصاب الشخص بالهلوسة البصرية والسمعية والحسية، ويعتقد الشخص بأنها حالة حقيقية ولكن ليس لها وجود بالواقع، ومن تأثيراتها أيضاً أنها تقوم بتغيرات دائمة في تركيبة ووظائف الدماغ المسؤولة عن الذاكرة واتخاذ القرار والمشاعر، كما أنها تعرض متعاطيها للصداع و صعوبة النوم ومشاكل نفسية مزمنة مثل الاكتئاب والقلق ومرض الفصام وتقرحات بالأسنان والبشرة وخسارة في الخلايا المنتجة للدوبامين.

وأردف الصحة الخليجي، حول تأثير مادة الكبتاجون على متعاطيها أنها تتمثل في تشنجات وقلة في النوم مع حركة زائدة وارتفاع في درجات حرارة الجسم و التعرق، ومع استمرار تعاطيها لعدة أشهر قد يمتد تأثيرها على خلايا المخ وضمور بالجهاز العصبي، مع الإصابة بأمراض نفسية واكتئاب حاد وفصام وهلوسة وشكوك، إضافة إلى صعوبات في التنفس ما قد يصاب بتسمم في الدم، وأحداث مشاكل في العين مثل نزيف شبكة العين وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل توقف القلب.

ونوه مجلس الصحة الخليجي أن في غالب الأمر قد يصل الشخص المتعاطي للمرحلة الأخيرة دون المرور في المرحلة الأولى لذلك لا تجعل رحلة المخدرات قرارك.