توضيح من التأمينات بشأن استحقاق معاش الدفعة الواحد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يتم صرف الدفعة الواحدة عند بلوغ المشترك سن الستين وذلك في حال عدم توفر شروط الاستحقاق المؤهلة لمعاش التقاعد.

جاء ذلك في رد من التأمينات على سؤال مغردة عبر حساب العناية بالعملاء قالت فيه “السلام عليكم عندي صديقة تم استبعادها من العمل بموجب المادة 80، ومدد الاشتراك 120 شهراً متى تستطيع تأخذ حقوقها من التأمينات”.

وأجابت التأمينات بقولها “وعليكم السلام عزيزي العميل.. يتم صرف الدفعة الواحدة عند بلوغ المشترك سن الستين وذلك في حال عدم توفر شروط الاستحقاق المؤهلة لمعاش التقاعد”.