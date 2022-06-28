اخبار الخليج – جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبلي‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬البلاد

محمد بن مسعود - الدمام - كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في مقدمة مستقبلي أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق، لدى وصوله إلى البلاد هذا اليوم في زيارة لمملكة البحرين.
كما كان في الاستقبال ، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأصحاب السمو والمعالي والسعادة، ثم صافح فخامة الرئيس المصري كبار المسئولين من الجانب البحريني، كما صافح جلالة الملك المعظم أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامته.
بعد ذلك توجه موكب حضرة صاحب الجلالة وضيف البلاد الكريم إلى قصر الصخير حيث حيت مجموعة من طلبة وطالبات مدارس وزارة التربية والتعليم ضيف البلاد، ثم شاهد جلالة الملك المعظم وأخوه فخامة الرئيس المصري العرضة البحرينية التي قدمت أهازيج بهذه المناسبة ومن ضمنها هذه الشيلة :
يامرحبا من شرف البحرين يامرحبا بالطيب والطيبين
يامرحبا بك ياهلا واهلين يامرحبا بك زانت البحرين
حنا معاكم يشهد التاريخ في درب واحد من دهر وسنين
ثم جرت لفخامة الرئيس المصري مراسم الاستقبال الرسمية، وعزفت الفرقة الموسيقية السلام الجمهوري المصري، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لمقدم ضيف البلاد الكريم .
وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية.
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