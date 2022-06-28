اخبار الخليج – جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبلي‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬البلاد

محمد بن مسعود - الدمام - كان‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبلي‭ ‬أخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬،‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وأصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة،‭ ‬ثم‭ ‬صافح‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬كبار‭ ‬المسئولين‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬البحريني،‭ ‬كما‭ ‬صافح‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬الرسمي‭ ‬المرافق‭ ‬لفخامته‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬توجه‭ ‬موكب‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬وضيف‭ ‬البلاد‭ ‬الكريم‭ ‬إلى‭ ‬قصر‭ ‬الصخير‭ ‬حيث‭ ‬حيت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬وطالبات‭ ‬مدارس‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ضيف‭ ‬البلاد،‭ ‬ثم‭ ‬شاهد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وأخوه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬العرضة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬أهازيج‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬هذه‭ ‬الشيلة‭ :‬

يامرحبا‭ ‬من‭ ‬شرف‭ ‬البحرين‭ ‬يامرحبا‭ ‬بالطيب‭ ‬والطيبين

يامرحبا‭ ‬بك‭ ‬ياهلا‭ ‬واهلين‭ ‬يامرحبا‭ ‬بك‭ ‬زانت‭ ‬البحرين

حنا‭ ‬معاكم‭ ‬يشهد‭ ‬التاريخ‭ ‬في‭ ‬درب‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬دهر‭ ‬وسنين

ثم‭ ‬جرت‭ ‬لفخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬مراسم‭ ‬الاستقبال‭ ‬الرسمية،‭ ‬وعزفت‭ ‬الفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬السلام‭ ‬الجمهوري‭ ‬المصري،‭ ‬وأطلقت‭ ‬المدفعية‭ ‬إحدى‭ ‬وعشرين‭ ‬طلقة‭ ‬تحية‭ ‬لمقدم‭ ‬ضيف‭ ‬البلاد‭ ‬الكريم‭ .‬

وقد‭ ‬تشكلت‭ ‬بعثة‭ ‬الشرف‭ ‬برئاسة‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭.‬