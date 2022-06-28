اخبار الخليج – وزير‭ ‬شئون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬المبارك‭ ‬يلتقي‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬المحلية‭ ‬المصري‭ ‬وأمين‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شئون البلديات والزراعة مع كل من سعادة اللواء محمد شعراوي وزير التنمية المحلية في جمهورية مصر العربية الشقيقة والمهندس فهد بن محمد الجبير أمين المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي التي تقام في جمهورية بولندا تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال الفترة من 26 إلى 30 يونيو بمشاركة المعنيين من مختلف دول العالم.
وبحث الوزير المبارك مع وزير التنمية المحلية المصري ومع أمين عام المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية أفاق التعاون المشترك في مجالات التنمية الحضرية المستدامة بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والذي أثمر الكثير من النتائج المهمة على صعيد تطوير المدن والتنمية الحضرية متطرقا إلى مجالات التعاون المشترك بين مملكة البحرين والدولتين الشقيقتين، مشددا على أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا خاصًا بمبدأ التنمية المستدامة كونها إحدى أهم ركائز التنمية الشاملة.
وتطرق الوزير المبارك إلى تجارب مملكة البحرين على صعيد التنمية الحضرية من خلال مشروع تنمية المدن والقرى ومبادرات التنمية الحضرية التي تسهم بتطوير الواقع الحضري للمناطق.
كما تطرق إلى تجربة مملكة البحرين على صعيد الخطة الوطنية للتشجير من خلال العمل على مضاعفة عدد الأشجار في البلاد بحلول العام 2035.
وأكد الوزير المبارك أهمية التعاون على المستوى الإقليمي بين الدول العربية من خلال الدور الذي يلعبه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية متطرقا إلى إعلان حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن استهداف مملكة البحرين للوصول للحياد الصفري في العام 2060، بهدف مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة في ظل ما يشكله التغير المناخي من تحدي عالمي يتطلب تعزيز التعاون الدولي، لافتاً إلى الدور المهم الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الجانب لا سيما من خلال إطلاق مبادرتين نوعيتين هما «مبادرة السعودية الخضراء»، و»مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» وجمهورية مصر العربية الشقيقة لا سيما من خلال استضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، في مدينة شرم الشيخ.
من جانبهما، أشاد وزير التنمية المحلية المصري وأمين عام المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية بالتقدم الملحوظ الذي شهدته مملكة البحرين على صعيد التنمية الحضرية، مؤكدين الحرص على مواصلة التعاون في شتى البرامج والمجالات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والرفاهية للبشرية.
حضر اللقاء كلا من السيدة نوف جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني والسيدة شوقية حميدان الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة.
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