اخبار الخليج – وزير‭ ‬شئون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬المبارك‭ ‬يلتقي‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬المحلية‭ ‬المصري‭ ‬وأمين‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية

محمد بن مسعود - الدمام - التقى‭ ‬سعادة‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شئون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سعادة‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬شعراوي‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬والمهندس‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الجبير‭ ‬أمين‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬للمنتدى‭ ‬الحضري‭ ‬العالمي‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬بولندا‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمستوطنات‭ ‬البشرية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬بمشاركة‭ ‬المعنيين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وبحث‭ ‬الوزير‭ ‬المبارك‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬المحلية‭ ‬المصري‭ ‬ومع‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬أفاق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التنمية‭ ‬الحضرية‭ ‬المستدامة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمستوطنات‭ ‬البشرية،‭ ‬والذي‭ ‬أثمر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬المهمة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تطوير‭ ‬المدن‭ ‬والتنمية‭ ‬الحضرية‭ ‬متطرقا‭ ‬إلى‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والدولتين‭ ‬الشقيقتين،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬خاصًا‭ ‬بمبدأ‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬كونها‭ ‬إحدى‭ ‬أهم‭ ‬ركائز‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭.‬

وتطرق‭ ‬الوزير‭ ‬المبارك‭ ‬إلى‭ ‬تجارب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التنمية‭ ‬الحضرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشروع‭ ‬تنمية‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ ‬ومبادرات‭ ‬التنمية‭ ‬الحضرية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬بتطوير‭ ‬الواقع‭ ‬الحضري‭ ‬للمناطق‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2035‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬المبارك‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمستوطنات‭ ‬البشرية‭ ‬متطرقا‭ ‬إلى‭ ‬إعلان‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬عن‭ ‬استهداف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للوصول‭ ‬للحياد‭ ‬الصفري‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2060،‭ ‬بهدف‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يشكله‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬من‭ ‬تحدي‭ ‬عالمي‭ ‬يتطلب‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تطلع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرتين‭ ‬نوعيتين‭ ‬هما‭ ‬‮«‬مبادرة‭ ‬السعودية‭ ‬الخضراء‮»‬،‭ ‬و»مبادرة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الأخضر‮»‬‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬الدورة‭ ‬الـ27‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬لاتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬حول‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭.‬

من‭ ‬جانبهما،‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬المحلية‭ ‬المصري‭ ‬وأمين‭ ‬عام‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بالتقدم‭ ‬الملحوظ‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التنمية‭ ‬الحضرية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬البرامج‭ ‬والمجالات‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والرفاهية‭ ‬للبشرية‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬السيدة‭ ‬نوف‭ ‬جمشير‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬والسيدة‭ ‬شوقية‭ ‬حميدان‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للخدمات‭ ‬البلدية‭ ‬المشتركة‭.‬