اخبار الخليج – محافظ‭ ‬الشمالية‭ ‬يشيد‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالحسين‭ ‬العصفور‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬الاجتماع‭ ‬التشاوري‭ ‬الأسبوعي‭ ‬للمسئولين‭ ‬بالمحافظة،‭ ‬والذي‭ ‬استهله‭ ‬بالإشادة‭ ‬بمضمون‭ ‬تصريح‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬26‭ ‬يونيو‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬التوعية‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية،‭ ‬وفق‭ ‬منهج‭ ‬ابتكاري‭ ‬للتصدي‭ ‬لآثارها‭ ‬السلبية،‭ ‬مشيداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بإطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية،‭ ‬وما‭ ‬تتضمنه‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬ومبادرات،‭ ‬امتداداً‭ ‬للنجاحات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

واستعرض‭ ‬المحافظ‭ ‬استعدادات‭ ‬المحافظة‭ ‬لموسم‭ ‬عاشوراء،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬استهلالها‭ ‬بعقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬لرؤساء‭ ‬المآتم‭ ‬ومواكب‭ ‬العزاء‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬و‭ ‬أوضح‭ ‬المحافظ‭ ‬استعداد‭ ‬المحافظة‭ ‬لتلقي‭ ‬طلبات‭ ‬المآتم‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬بلورة‭ ‬المرئيات‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬مبكراً‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬عن‭ ‬انطلاق‭ ‬البرنامج‭ ‬الصيفي‭ ‬لطلبة‭ ‬المدارس‭ ‬بالمحافظة‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬البرنامج‭ ‬الخاص‭ ‬بفئة‭ ‬المصابين‭ ‬بطيف‭ ‬التوحد‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬المحافظة‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬التوحديين‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬سيشتمل‭ ‬البرنامجان‭ ‬على‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والترفيهية،‭ ‬وزيارات‭ ‬استطلاعية‭ ‬للمرافق‭ ‬والمواقع‭ ‬الرئيسية‭ ‬بالمحافظة‭ .‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعرض‭ ‬المحافظ‭ ‬تجربة‭ ‬التسيير‭ ‬الذاتي‭ ‬للمراكز‭ ‬والمستشفيات‭ ‬التي‭ ‬أعلن‭ ‬عنها‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تطبيقها‭ ‬في‭ ‬مركزي‭ ‬عالي‭ ‬وجابر‭ ‬الصباح‭ ‬الصحيين‭ ‬بالمحافظة،‭ ‬متطلعا‭ ‬إلى‭ ‬مساهمة‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬اعتماد‭ ‬عالي‭ ‬مدينة‭ ‬صحية‭.‬