اخبار الخليج – محافظ‭ ‬الشمالية‭ ‬يشيد‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية الاجتماع التشاوري الأسبوعي للمسئولين بالمحافظة، والذي استهله بالإشادة بمضمون تصريح معالي وزير الداخلية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، حيث أشار فيه إلى أهمية استمرار التوعية الأمنية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وفق منهج ابتكاري للتصدي لآثارها السلبية، مشيداً في الوقت نفسه بإطلاق النسخة الثانية من الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وما تتضمنه من أهداف ومبادرات، امتداداً للنجاحات التي تحققت في النسخة الأولى التي تم إطلاقها عام 2015.
واستعرض المحافظ استعدادات المحافظة لموسم عاشوراء، والتي تم استهلالها بعقد الاجتماع السنوي لرؤساء المآتم ومواكب العزاء يوم الخميس الماضي، و أوضح المحافظ استعداد المحافظة لتلقي طلبات المآتم للعمل على بلورة المرئيات للمرحلة المقبلة مبكراً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، كما أعلن عن انطلاق البرنامج الصيفي لطلبة المدارس بالمحافظة بالتوازي مع البرنامج الخاص بفئة المصابين بطيف التوحد الذي تنظمه المحافظة للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع جمعية التوحديين البحرينية، حيث سيشتمل البرنامجان على باقة من البرامج التدريبية والتعليمية والترفيهية، وزيارات استطلاعية للمرافق والمواقع الرئيسية بالمحافظة .
وفي ختام الاجتماع، استعرض المحافظ تجربة التسيير الذاتي للمراكز والمستشفيات التي أعلن عنها معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ، حيث سيتم تطبيقها في مركزي عالي وجابر الصباح الصحيين بالمحافظة، متطلعا إلى مساهمة هذا البرنامج في اعتماد عالي مدينة صحية.
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