اخبار الخليج – الشايجي‭ :‬وسام‭ ‬الامير‭ ‬سلمان‭ ‬هو‭ ‬تقدير‭ ‬كبير‭ ‬لدور‭ ‬الصحافة‭ ‬الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - رفع رئيس تحرير صحيفة الايام ورئيس جمعية الصحفيين البحرينية عيسى الشايجي خالص الشكر وعظيم الامتنان الي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على تفضل جلالته بمنحه وسام الامير سلمان بن حمد ال خليفة للاستحقاق الطبي ، مؤكدا ان تفضل جلالته بمنحه هذا الوسام هو مبعث فخر واعتزاز ، ويدل على المكانة الكبيرة للصحافة الوطنية لدى جلالته والتي يعتبرها عمودا رئيسيا في المشروع الاصلاحي والديمقراطي الرائد وفي مسيرة النهضة المباركة .
واعرب الشايجي عن خالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تفضل سموه بتسليم رؤساء تحرير الصحف المحلية وسام الامير سلمان بن حمد ال خليفة للاستحقاق الطبي ، وقال ان تفضل سموه بتسليم الوسام شخصيا يعكس بجلاء التقدير الكبير الذي يكنه سمو للصحافة البحرينية ولدورها الوطني والتنموي .
واضاف الشايجي ان هذا الدور الوطني والتنموي للصحافة البحرينية هو محل اهتمام بالغ من سموه الذي يقدر كثيرا الدور الذي قامت به الصحافة في مختلف المراحل المفصلية في مسيرة البحرين الوطنية مشيرا الي ان التكريم الذي حظى به رؤساء تحرير الصحف المحلية اليوم هو تكريم لكل الاسرة الصحفية في البحرين وللصحافة الوطنية التي بذلت جهودا كبيرة ومميزة خلال فترة الجائحة .
وقال الشايجي ان التوجيهات الملكية الكريمة كانت الدافع الاول لما حققته البحرين من انجاز في مواجهة الجائحة وتخطي الكثير من العقبات والمصاعب لانها استهدفت في المقام الاول الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ، كما ان حرص صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة على تنفيذ هذه التوجيهات بدقة متناهية ومابذله سموه من جهود كبيرة في قيادته لفريق البحرين جنبت مملكتنا العزيزة الكثير من الاضرار التي كادت ان تلحق بها مع الحفاظ على سلامة الموطنين وصحتهم و مصادر ارزاقهم .
واضاف ان هذا الوسام سيكون دافعا جديدا لنا في الصحافة الوطنية من اجل بذل المزيد من الجهود في مسيرة النهضة المباركة في مملكتنا العزيزة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء .
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الخليج - رئيس الغرفة استضافة نهائيات كأس العالم للشراع يبرهن على نجاح البحرين في كونها قبلة للبطولات العالمية
- بعد إقرار مجلس الوزراء.. تعرف على نظام الشركات الجديد
- وزارة الاستثمار: نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 9.5% خلال الربع الأول
- وزير الاتصالات: نظام الشركات يرسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للتقنية والابتكار والاستثمار
- اخبار دوليه - ترعاها المفوضية الأوروبية الخارجية في الدوحة.. انطلاق محادثات إيرانية - أميركية غير مباشرة
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – الشايجي :وسام الامير سلمان هو تقدير كبير لدور الصحافة الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.