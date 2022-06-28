اخبار الخليج – الشايجي‭ :‬وسام‭ ‬الامير‭ ‬سلمان‭ ‬هو‭ ‬تقدير‭ ‬كبير‭ ‬لدور‭ ‬الصحافة‭ ‬الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - رفع‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬الايام‭ ‬ورئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬عيسى‭ ‬الشايجي‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬وعظيم‭ ‬الامتنان‭ ‬الي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬ال‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬على‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بمنحه‭ ‬وسام‭ ‬الامير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬ال‭ ‬خليفة‭ ‬للاستحقاق‭ ‬الطبي‭ ‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بمنحه‭ ‬هذا‭ ‬الوسام‭ ‬هو‭ ‬مبعث‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬،‭ ‬ويدل‭ ‬على‭ ‬المكانة‭ ‬الكبيرة‭ ‬للصحافة‭ ‬الوطنية‭ ‬لدى‭ ‬جلالته‭ ‬والتي‭ ‬يعتبرها‭ ‬عمودا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬الاصلاحي‭ ‬والديمقراطي‭ ‬الرائد‭ ‬وفي‭ ‬مسيرة‭ ‬النهضة‭ ‬المباركة‭ .‬

واعرب‭ ‬الشايجي‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الامير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬ال‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬تفضل‭ ‬سموه‭ ‬بتسليم‭ ‬رؤساء‭ ‬تحرير‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬وسام‭ ‬الامير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬ال‭ ‬خليفة‭ ‬للاستحقاق‭ ‬الطبي‭ ‬،‭ ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬تفضل‭ ‬سموه‭ ‬بتسليم‭ ‬الوسام‭ ‬شخصيا‭ ‬يعكس‭ ‬بجلاء‭ ‬التقدير‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يكنه‭ ‬سمو‭ ‬للصحافة‭ ‬البحرينية‭ ‬ولدورها‭ ‬الوطني‭ ‬والتنموي‭ .‬

واضاف‭ ‬الشايجي‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬الوطني‭ ‬والتنموي‭ ‬للصحافة‭ ‬البحرينية‭ ‬هو‭ ‬محل‭ ‬اهتمام‭ ‬بالغ‭ ‬من‭ ‬سموه‭ ‬الذي‭ ‬يقدر‭ ‬كثيرا‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المراحل‭ ‬المفصلية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬مشيرا‭ ‬الي‭ ‬ان‭ ‬التكريم‭ ‬الذي‭ ‬حظى‭ ‬به‭ ‬رؤساء‭ ‬تحرير‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬تكريم‭ ‬لكل‭ ‬الاسرة‭ ‬الصحفية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وللصحافة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬بذلت‭ ‬جهودا‭ ‬كبيرة‭ ‬ومميزة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الجائحة‭ .‬

وقال‭ ‬الشايجي‭ ‬ان‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬الكريمة‭ ‬كانت‭ ‬الدافع‭ ‬الاول‭ ‬لما‭ ‬حققته‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬انجاز‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الجائحة‭ ‬وتخطي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العقبات‭ ‬والمصاعب‭ ‬لانها‭ ‬استهدفت‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الاول‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬حرص‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الامير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬ال‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات‭ ‬بدقة‭ ‬متناهية‭ ‬ومابذله‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬قيادته‭ ‬لفريق‭ ‬البحرين‭ ‬جنبت‭ ‬مملكتنا‭ ‬العزيزة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاضرار‭ ‬التي‭ ‬كادت‭ ‬ان‭ ‬تلحق‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الموطنين‭ ‬وصحتهم‭ ‬و‭ ‬مصادر‭ ‬ارزاقهم‭ .‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الوسام‭ ‬سيكون‭ ‬دافعا‭ ‬جديدا‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬النهضة‭ ‬المباركة‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬العزيزة‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬ودعم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ .‬