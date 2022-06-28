محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلنت وزارة الاستثمار عن نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من العام 2022م بنسبة 9.5% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بتدفقات بلغت 7.4 مليار ريال.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن المملكة حصلت على الترتيب 14 على مستوى دول مجموعة العشرين في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2021م، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد؛ مما يعكس تنافسية الاقتصاد السعودي وتطور بيئته الاستثمارية.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاستثمار: نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 9.5% خلال الربع الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.