وزارة الاستثمار: نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 9.5% خلال الربع الأول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الاستثمار عن نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من العام 2022م بنسبة 9.5% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بتدفقات بلغت 7.4 مليار ريال.

‏وأضافت الوزارة، في بيان، أن المملكة حصلت على الترتيب 14 على مستوى دول مجموعة العشرين في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2021م، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن ⁧‫الأونكتاد‬⁩؛ مما يعكس تنافسية ⁧‫الاقتصاد السعودي‬⁩ وتطور بيئته الاستثمارية.