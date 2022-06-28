وزير الاتصالات: نظام الشركات يرسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للتقنية والابتكار والاستثمار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

علق عبدالله عامر السواحه، وزير الاتصالات، اليوم الثلاثاء، على موافقة مجلس الوزراء على نظام الشركات، ونظام الوساطة العقارية، والإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام.

وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر: “أبارك لرواد ورائدات الأعمال والقطاع الخاص موافقة مجلس الوزراء على نظام الشركات”.

وأردف: “النظام بحلته الجديدة هو نتيجة لدعم ومتابعة سمو سيدي ولي العهد، لتعزيز تنافسية وطننا الحبيب، وتسريع وتيرة النمو، وترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للتقنية والابتكار والاستثمار”.