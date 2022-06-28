اخبار دوليه – ترعاها‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭.. ‬انطلاق‭ ‬محادثات‭ ‬إيرانية‭ – ‬أميركية‭ ‬غير‭ ‬مباشرة

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبد‭ ‬اللهيان‭ (‬إلى‭ ‬اليسار‭) ‬يلتقي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل،‭ ‬الممثل‭ ‬الأعلى‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والسياسة‭ ‬الأمنية‭ (‬يمين‭)‬،‭ ‬ونائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لخدمة‭ ‬العمل‭ ‬الخارجي‭ ‬الأوروبي‭ (‬EEAS‭) ‬إنريكي‭ ‬مورا‭ (‬ثانيًا‭- ‬ص‭) ‬في‭ ‬مقر‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الإيرانية‭ ‬طهران‭. ‬25‭ ‬يونيو‭ ‬2022‭.‬

وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبد‭ ‬اللهيان‭ (‬إلى‭ ‬اليسار‭) ‬يلتقي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل،‭ ‬الممثل‭ ‬الأعلى‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والسياسة‭ ‬الأمنية‭ (‬يمين‭)‬،‭ ‬ونائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لخدمة‭ ‬العمل‭ ‬الخارجي‭ ‬الأوروبي‭ (‬EEAS‭) ‬إنريكي‭ ‬مورا‭ (‬ثانيًا‭- ‬ص‭) ‬في‭ ‬مقر‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الإيرانية‭ ‬طهران‭. ‬25‭ ‬يونيو‭ ‬2022‭.‬

إيلاف‭ ‬من‭ ‬لندن‭: ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬محادثات‭ ‬إيرانية‭ ‬أميركية‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬بواسطة‭ ‬مفوضية‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لرفع‭ ‬الحظر‭.‬

وتوقفت‭ ‬المفاوضات‭ ‬النووية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬منذ‭ ‬اشهر‭ ‬بعد‭ ‬توتر‭ ‬ساد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كثر‭ ‬فيه‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الوصول‭ ‬لاتفاق‭ ‬نهائي‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬السابقة،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬اشتراط‭ ‬رفع‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬عن‭ ‬قوائم‭ ‬الإرهاب‭ ‬الأميركية،‭ ‬كان‭ ‬عائقا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬نهائي،‭ ‬وفق‭ ‬تقارير‭ ‬عدة‭.‬

حالات‭ ‬الخلاف

وكان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الايرانية‭ ‬سعيد‭ ‬خطيب‭ ‬زادة‭ ‬أعلن‭ ‬بان‭ ‬ما‭ ‬نبحثه‭ ‬خلال‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬القادمة‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأبعاد‭ ‬النووية‭ ‬بل‭ ‬يشمل‭ ‬فقط‭ ‬حالات‭ ‬الخلاف‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رفع‭ ‬الحظر‭ ‬ولن‭ ‬تتم‭ ‬اضافة‭ ‬او‭ ‬تقليل‭ ‬اي‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬التوافقات‭ ‬الحاصلة‭ ‬في‭ ‬فيينا‭.‬

واضاف‭: ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬المفاوضات‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬ومتعلقة‭ ‬بالقضايا‭ ‬الخلافية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬متبقية‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬فيينا‭. ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬واشنطن‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬أكدت‭ ‬طهران‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬أن‭ ‬المفاوضات‭ ‬تعطلت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬لأن‭ ‬“واشنطن‭ ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬على‭ ‬اقتراحاتنا‭ ‬بعد،‭ ‬وإذا‭ ‬ابتعدت‭ ‬عن‭ ‬موقفها‭ ‬المتذبذب‭ ‬سوف‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬إنهاء‭ ‬المفاوضات‭ ‬والاتفاقات‭ (‬بنجاح‭)‬،‭ ‬وبسبب‭ ‬عدم‭ ‬رد‭ ‬واشنطن‭ ‬على‭ ‬اقتراحات‭ ‬إيران‭ ‬والأطراف‭ ‬الأوروبية”،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬رفضها‭ ‬اختزال‭ ‬الملفات‭ ‬العالقة‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬بموضوع‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري”‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬“يجب‭ ‬أن‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬مصالحنا‭ ‬من‭ ‬الاتفاق،‭ ‬وهذا‭ ‬موقفنا‭ ‬الثابت”‭.‬

وأعلنت‭ ‬السفارة‭ ‬الايرانية‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬كبير‭ ‬المفاوضين‭ ‬النوويين‭ ‬الإيرانيين،‭ ‬علي‭ ‬باقري‭ ‬كني،‭ ‬ووفد‭ ‬التفاوض‭ ‬الإيراني‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬طهران‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬كشفت‭ ‬أنها‭ ‬اختارت‭ ‬قطر‭ ‬مكانا‭ ‬للجولة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬العالمية‭ ‬حول‭ ‬اتفاقها‭ ‬النووي‭.‬

جهود‭ ‬مشتركة

وكشفت‭ ‬السفارة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬اليوم،‭ ‬أن‭ ‬“المبعوث‭ ‬الأميركي‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬إيران‭ ‬روبرت‭ ‬مالي‭ ‬التقى‭ ‬مع‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬القطري،‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني،‭ ‬وناقشا‭ ‬الشراكة‭ ‬القوية‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وقطر،‭ ‬والجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المشتركة‭ ‬بشأن‭ ‬إيران”،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬شددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬القضايا‭ ‬العالقة‭ ‬لإتمام‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالجانب‭ ‬الأميركي‭ ‬فقط،‭ ‬بينما‭ ‬المباحثات‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الأوروبي‭ ‬فهي‭ ‬منتهية‭.‬

وأفادت‭ ‬تكهنات‭ ‬إعلامية‭ ‬عديدة‭ ‬بأن‭ ‬جولة‭ ‬المفاوضات‭ ‬هذه‭ ‬لن‭ ‬تطول‭ ‬كثيرا‭ ‬بسبب‭ ‬قلة‭ ‬الموضوعات‭ ‬العالقة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬مناقشتها،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النتيجة‭ ‬ستكون‭ ‬إما‭ ‬الاتفاق‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬اتفاق‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬رحبت‭ ‬قطر‭ ‬باستضافة‭ ‬جولة‭ ‬المحادثات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة،‭ ‬وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬استعداد‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬التام‭ ‬لتوفير‭ ‬الأجواء‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬الحوار،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬أمل‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تتوج‭ ‬جولة‭ ‬المحادثات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬بنتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬ويعزز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ويفتح‭ ‬آفاقاً‭ ‬جديدة‭ ‬لتعاون‭ ‬وحوار‭ ‬إقليمي‭ ‬أوسع‭ ‬مع‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭.‬