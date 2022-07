إذا كنت تعاني من الصداع.. توقف عن تناول هذه الأطعمة فوراً  

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الدكتورة شاي داتا، أخصائية طب الأعصاب، أن الامتناع عن تناول الجبن والشوكولاتة يساعد على التخلص من الصداع.

وتشير الأخصائية الأمريكية Shae Datta في حديث لموقع Eat This, Not That إلى أنه للتخلص من الصداع، يجب الامتناع عن تناول الجبن والشوكولاتة وتناول المزيد من الفواكه والخضروات الطازجة، وكذلك الامتناع عن الوجبات السريعة والأطعمة التي خضعت لمعالجة معمقة.

كما ينبغي الامتناع عن تناول الزبادي واللبن الرائب والمعجنات الحلوة والمكسرات والزيتون وفول الصويا والحمضيات والموز والأفوكادو والطماطم والبصل والذرة والصلصات والخل.

وللتخلص من الصداع المتكرر، يجب التحكم بالنوم، ومحاولة تحسين نوعية النوم باستخدام الروائح والوخز بالإبر ورياضة اليوغا ومن الضروري ممارسة تمارين رياضية معتدلة، والتقليل قدر الإمكان من الحالات العصبية.