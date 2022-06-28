سوق‭ ‬البراحة‭ ‬يوقع‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتزويد‭ ‬لتشييد‭ ‬أول‭ ‬محطة‭ ‬وقود‭ ‬في‭ ‬ديار‭ ‬المحرق

محمد بن مسعود - الدمام - المنامة،‭ ‬البحرين‭: ‬28‭ ‬يونيو‭ ‬2022‭ ‬أعلنت‭ ‬كلأ‭ ‬من‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتزويد‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬محليا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تزويد‭ ‬المنتجات‭ ‬البترولية‭ ‬والخدمات‭ ‬المكملة‭ ‬لها،‭ ‬عن‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬بين‭ ‬سوق‭ ‬البراحة‭ ‬وشركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتزويد‭ ‬لتشييد‭ ‬أول‭ ‬محطة‭ ‬وقود‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬لتخدم‭ ‬السكان‭ ‬والزوار‭ ‬معًا‭. ‬وأقيمت‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬28‭ ‬يونيو‭ ‬2022،‭ ‬بحضور‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬العمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬والمهندس‭ ‬جاسم‭ ‬الشيراوي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتزويد‭ ‬والمهندس‭ ‬خالد‭ ‬الطيار‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشركة،‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والإداريين‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تشيد‭ ‬محطة‭ ‬الوقود‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تبلغ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4‭,‬000‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬تقريبًا‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬البراحة‭ ‬مقابل‭ ‬مجمع‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين‭. ‬وستحتوي‭ ‬المحطة‭ ‬على‭ ‬6‭ ‬مضخات‭ ‬لتزويد‭ ‬الوقود‭ ‬لتخدم‭ ‬12‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لاحتوائها‭ ‬على‭ ‬مرافق‭ ‬وخدمات‭ ‬أخرى‭ ‬تشمل‭ ‬خدمات‭ ‬السيارات‭ ‬المختلفة،‭ ‬بجانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬وأجهزة‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬شاملة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬لزوار‭ ‬المحطة‭.‬

وتمثل‭ ‬المحطة‭ ‬إضافة‭ ‬مكملة‭ ‬لمجموعة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬سوق‭ ‬البراحة‭ ‬لتلبية‭ ‬إحتياجات‭ ‬سكان‭ ‬المنطقة‭ ‬والزوار‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استكمال‭ ‬المشروع‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬إستراتيجي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭. ‬ويشتمل‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬مرافق‭ ‬جذب‭ ‬تجارية‭ ‬وترفيهية‭ ‬ضمن‭ ‬أجواء‭ ‬تراثية‭ ‬تحمل‭ ‬عبق‭ ‬العراقة‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة‭. ‬رحب‭ ‬سوق‭ ‬البراحة‭ ‬بالزوار‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المبارك‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬تجريبي‭ ‬ويتم‭ ‬تأجير‭ ‬المحلات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مدير‭ ‬المشروع،‭ ‬شركة‭ ‬عقارات‭ ‬السيف،‭ ‬على‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭.‬

وبالحديث‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬العمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تتركّز‭ ‬جهودنا‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬السكان‭ ‬والزوار‭ ‬في‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬ونطمح‭ ‬دائمًا‭ ‬للارتقاء‭ ‬بأسلوب‭ ‬حياتهم‭ ‬مع‭ ‬منحهم‭ ‬بيئة‭ ‬مجتمعية‭ ‬متكاملة‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بجميع‭ ‬المتطلبات‭ ‬العصرية‭. ‬ويسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬عن‭ ‬التوقيع‭ ‬بين‭ ‬سوق‭ ‬البراحة‭ ‬وشركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتزويد‭ ‬لبناء‭ ‬أول‭ ‬محطة‭ ‬وقود‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬حيث‭ ‬ستُشكل‭ ‬هذه‭ ‬المحطة‭ ‬إضافة‭ ‬هامة‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬المرافق‭ ‬المتوفرة‭ ‬في‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭. ‬وستُقام‭ ‬المحطة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬مُتميّز‭ ‬يسهل‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬المدينة‭. ‬حيث‭ ‬يتماشى‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬مع‭ ‬أهدافنا‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬لترسيخ‭ ‬نموذج المدينة‮ ‬العصرية‭ ‬المتكاملة والمستقبلية،‭ ‬كما‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬سعيًا‭ ‬منا‭ ‬للمساهمة‭ ‬بدورنا‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬ركائز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬تطلعات‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الوطنية‭ ‬2030‭.‬‮»‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬صرح‭ ‬المهندس‭ ‬جاسم‭ ‬الشيراوي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتزويد‭ ‬قائلا‭:‬‮»‬‭ ‬إنها‭ ‬لحظة‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الشركة‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬امتدادا‭ ‬للنهج‭ ‬الذي‭ ‬تتبعه‭ ‬الشركة‭ ‬بتوثيق‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وبناء‭ ‬محطات‭ ‬الوقود‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬توجيهات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬القابضة‭ ‬للنفط‭ ‬والغاز،‭ ‬وسعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬لتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬تزويد‭ ‬الوقود‭ ‬بالمملكة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الخدمات،‭ ‬كما‭ ‬ونود‭ ‬أن‭ ‬ننتهز‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬شكرنا‭ ‬وتقديرنا‭ ‬لإدارة‭ ‬سوق‭ ‬البراحة‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬وإتاحة‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الشركة‭ ‬المتميزة‭ ‬للمنطقة‭.‬‮»‬‭ ‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬المهندس‭ ‬خالد‭ ‬الطيار‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتزويد‭: ‬‮«‬نسعى‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتزويد‭ ‬إلى‭ ‬تشييد‭ ‬محطات‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مناطق‭ ‬ونواحي‭ ‬المملكة،‭ ‬ويسرنا‭ ‬توقيع‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬لبناء‭ ‬أول‭ ‬محطة‭ ‬وقود‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬المدن‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البحرين‭. ‬وستساهم‭ ‬هذه‭ ‬المحطة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬سكان‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬وزوارها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أهالي‭ ‬المناطق‭ ‬المجاورة،‭ ‬وستوفر‭ ‬لهم‭ ‬كافة‭ ‬أنواع‭ ‬الوقود‭ ‬كالسوبر‭ ‬والممتاز‭ ‬والجيد‭ ‬والديزل،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬مختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬التكميلية‭. ‬وستساعد‭ ‬المحطة‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬سبل‭ ‬الراحة‭ ‬للقاطنين‭ ‬مع‭ ‬تخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬محطات‭ ‬الوقود‭ ‬الخارجية‭. ‬واستنادًا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النهج،‭ ‬سنواصل‭ ‬بذل‭ ‬أفضل‭ ‬الجهود‭ ‬لخدمة‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وزوار‭ ‬المملكة‭ ‬لتزويدهم‭ ‬بمحطات‭ ‬وقود‭ ‬قريبة‭ ‬منهم‭ ‬أينما‭ ‬كانوا‭.‬‮»‬

وتعد‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المدن‭ ‬السكنية‭ ‬المتكاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬تتسم‭ ‬بطابعها‭ ‬الفاخر‭ ‬ورفاهيتها‭ ‬المغايرة‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬خيارات‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬السكن‭ ‬وسبل‭ ‬الحياة‭ ‬العصرية‭ ‬الراقية‭. ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬بجانب‭ ‬المزيج‭ ‬الفريد‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬السكنية‭ ‬والتجارية‭ ‬والترفيهية‭ ‬والصحية‭ ‬التي‭ ‬تأصل‭ ‬نموذج‭ ‬المدينة‭ ‬العصرية‭ ‬المتكاملة‭ ‬والمستقبلية‭. ‬