الجيش السوداني يعلن استعادة منطقة برخت على الحدود مع إثيوبيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلن الجيش السوداني منذ قليل، استعادة منطقة “برخت” على الحدود مع إثيوبيا. وأكد أنه أسر عددا من عناصر القوات الإثيوبية خلال استعادة “برخت” في الفشقة. أخبار قد تهمك

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