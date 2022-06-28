أمريكا تفرض عقوبات على واردات الذهب الروسي ومؤسسات مالية وشركات دفاعية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على واردات الذهب الروسي، بحسب ما نشر موقع وزارة الخزانة.
وكشف التقرير أن أحدث العقوبات تستهدف شركة روستيك الدفاعية العملاقة المملوكة للدولة والكيانات التابعة لها.
وأضاف موقع وزارة الخزانة: العقوبات تستهدف كذلك العديد من البنوك منها بنك موسكو وشركة يونايتد إيركرافت كورب.
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