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خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أن خدمة الحجاج والمعتمرين في قمة اهتمامات الدولة منذ تأسيسها ولا تزال. وستبقى تفخر بمواصلة تلك المهمة بأعلى كفاءة.

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: الموافقة على نظام الشركات ونظام الوساطة العقارية عاجل والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

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