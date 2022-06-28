شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: الموافقة على نظام الشركات ونظام الوساطة العقارية عاجل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وجه خادم الحرمين الشريفين قطاعات الدولة لخدمة حجاج بيت الله على أكمل وجه وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم حج 1443هـ، التي تعد الأكبر بعد جائحة كورونا، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة.
وأكدخادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أن خدمة الحجاج والمعتمرين في قمة اهتمامات الدولة منذ تأسيسها ولا تزال. وستبقى تفخر بمواصلة تلك المهمة بأعلى كفاءة.
كما أعلنمجلس الوزراء الموافقة على نظام الشركات، ونظام الوساطة العقارية والإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام.