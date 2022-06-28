عاجل .. السماح للمواطنين بدخول تايلند دون تأشيرة لمدة 30 يومًا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في تايلند، اليوم الثلاثاء، أن السلطات التايلندية قررت ابتداءً من تاريخ 9 يوليو 2022 السماح للمواطنين السعوديين بالدخول إلى مملكة تايلند دون الحصول على تأشيرة لمدة 30 يومًا.

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