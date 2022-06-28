خادم الحرمين يوجه قطاعات الدولة لخدمة حجاج بيت الله على أكمل وجه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن خدمة الحجاج والمعتمرين في قمة اهتمامات الدولة منذ تأسيسها ولا تزال وستبقى تفخر بمواصلة تلك المهمة بأعلى كفاءة.

جاء ذلك خلال ترأس خادم الحرمين الشريفين اليوم، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام في جدة.

كما خادم الحرمين قطاعات الدولة لخدمة حجاج بيت الله على أكمل وجه وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم حج 1443هـ.