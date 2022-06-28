اخبار الخليج – بحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬تدشن‭ ‬مشروع‭ ‬مزرعة‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬

محمد بن مسعود - الدمام - أقامت‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬أيرلندا‭ – ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ (‬RCSI Bahrain‭) ‬حفل‭ ‬تدشين‭ ‬مشروع‭ ‬مزرعة‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬في‭ ‬حرمها‭ ‬الجامعي‭ ‬في‭ ‬البسيتين،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭.‬

حضر‭ ‬الحفل‭ ‬سعادة‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ – ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬والعميد‭ ‬عبدالله‭ ‬خليفة‭ ‬عبدالله‭ ‬الجيران،‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الداخلية‭ ‬لبرنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية،‭ ‬والآنسة‭ ‬ندى‭ ‬المرباطي‭ ‬منسق‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬بالمحافظة،‭ ‬والدكتورة‭ ‬تسنيم‭ ‬العطاطرة‭ ‬ممثلة‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والسيدة‭ ‬نادية‭ ‬العالي،‭ ‬مسؤولة‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬بمكتب‭ ‬البحرين‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬والسيد‭ ‬محمد‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬المؤيد‭ ‬العالمية‭ ‬والسيد‭ ‬س‭.‬د‭. ‬راجو،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمجموعة‭ ‬المؤيد‭ ‬العالمية‭. ‬كما‭ ‬وحضر‭ ‬حفل‭ ‬الإطلاق‭ ‬أيضًا‭ ‬كبار‭ ‬ممثلي‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬أيرلندا‭ ‬منهم‭ ‬البروفيسور‭ ‬لورا‭ ‬فياني،‭ ‬رئيس‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬أيرلندا‭ ‬والبروفيسور‭ ‬كاثال‭ ‬كيلي،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬أيرلندا‭ ‬والبروفيسور‭ ‬هانا‭ ‬ماكجي،‭ ‬مساعد‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬لشؤون‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الصحية‭ ‬والأعضاء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عبرت‭ ‬سعادة‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بإطلاق‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬مشروع‭ ‬مزرعة‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬اهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭. ‬واشادت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬بهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬ستمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لمؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الأخرى‭ ‬لتبني‭ ‬ممارسات‭ ‬واعية‭ ‬بيئيًا‭ ‬وتساه‭ ‬في‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بأهداف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬السيد‭ ‬ستيفن‭ ‬هاريسون‭ ‬ميرفيلد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭: ‬‮«‬تلتزم‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬بالاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬علمها‭ ‬بأن‭ ‬البيئة‭ ‬الصحية‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭. ‬ولذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬مشروع‭ ‬مزرعة‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية،‭ ‬اخترنا‭ ‬أن‭ ‬نساهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هدف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬‮«‬طاقة‭ ‬نظيفة‭ ‬وبأسعار‭ ‬معقولة‮»‬‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والهدف‭ ‬الوطني‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬ورؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭. ‬وستقوم‭ ‬مزرعة‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬بإنتاج‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬55٪‭ ‬من‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬والمتوقع‭ ‬اكتمال‭ ‬المشروع‭ ‬بحلول‭ ‬يناير‭ ‬2023‭. ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬المؤيد‭ ‬العالمية،‭ ‬وفريقه‭ ‬لدعمنا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة‭.‬‮»‬

وسيتم‭ ‬تركيب‭ ‬4‭,‬854‭ ‬لوحة‭ ‬شمسية‭ ‬في‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬بمبنى‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي‭ ‬مما‭ ‬سيغطي‭ ‬12‭,‬000‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬ويوفر880‭ ‬مكانًا‭ ‬مظللًا‭ ‬لوقوف‭ ‬السيارات‭. ‬كما‭ ‬ستنتج‭ ‬مزرعة‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬طاقة‭ ‬سنوية‭ ‬متوقع‭ ‬أن‭ ‬تبلغ‭ ‬3‭.‬54‭ ‬ميجاوات‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬مما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬2‭,‬247‭ ‬طنًا‭ ‬متريًا‭ ‬من‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬سنويًا‭. ‬

وقال‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي،‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬لبرنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭:‬‮»‬‭ ‬أهنىء‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬مشروع‭ ‬مزرعة‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭.‬ويرسخ‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬ومحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬فيأتي‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬مزرعة‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬دعماً‭ ‬الى‭ ‬برنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬التابع‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬تشكيل‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬للصحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشجيع‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬المشاكل‭ ‬الصحية‭ ‬والبيئية‭ ‬لتحقيق‭ ‬اهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والصحية‭ ‬والاقتصادية‭.‬‮»‬

في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬وقّعَت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي،‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬لبرنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتزامًا‭ ‬بتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وقال‭ ‬البروفيسور‭ ‬كاثال‭ ‬كيلي،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬أيرلندا‭:‬‮»‬دعماً‭ ‬لمبادرة‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي‭ ‬الأخضر،‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الممارسات‭ ‬الواعية‭ ‬بالبيئة‭ ‬في‭ ‬حرمها‭ ‬الجامعي،‭ ‬وقد‭ ‬اتخذت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬تقليل‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬وتقليل‭ ‬طباعة‭ ‬الاوراق‭ ‬تقليل‭ ‬استخدام‭ ‬المواد‭ ‬البلاستيكية‭ ‬ذات‭ ‬الاستخدام‭ ‬الواحد‭ ‬وزراعة‭ ‬الأشجار‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬زرعت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬39‭ ‬شجرة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي‭ ‬وقامت‭ ‬بتوفير‭ ‬200‭ ‬شجرة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ (‬شجرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحياة‭) ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬STCالبحرين‮»‬‭.‬