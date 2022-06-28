اخبار الخليج – سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭: ‬مواصلة‭ ‬تبني‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬الهامة‭ ‬الرافدة‭ ‬للتنمية،‭ ‬والداعمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.‬

‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الرفاع‭ ‬اليوم،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين،‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬وسعادة‭ ‬السيد‭ ‬ياسر‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬شئون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬حيث‭ ‬هنأ‭ ‬سموه‭ ‬سعادة‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمتلك‭ ‬كوادر‭ ‬وكفاءات‭ ‬وطنية‭ ‬مؤهلة‭ ‬ومتمكنة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬لما‭ ‬تمتاز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬حرفية‭ ‬ومهنية‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬بالعطاء‭ ‬اللامحدود‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مواقع‭ ‬المسؤولية‭ ‬التي‭ ‬كُلف‭ ‬بها‭ ‬والتي‭ ‬أثمرت‭ ‬عن‭ ‬نجاحات‭ ‬ومشاريع‭ ‬منجزة‭ ‬بتميّز‭ ‬رفعت‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬وما‭ ‬أشرف‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬لازال‭ ‬العمل‭ ‬جارٍ‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬بإتقان،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬بأن‭ ‬يوفق‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬كافة‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬معرباً‭ ‬كذلك‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لما‭ ‬يوليه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬دعمٍ‭ ‬وتشجيع‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬وبذل‭ ‬المزيد‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬