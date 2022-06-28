اخبار الخليج – سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭: ‬مواصلة‭ ‬تبني‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة العمل على تبني المزيد من البرامج والمشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تطوير قطاع الكهرباء والماء باعتباره أحد القطاعات الحيوية الهامة الرافدة للتنمية، والداعمة لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة كبار المسؤولين، سعادة السيد كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء، وسعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شئون الكهرباء والماء، حيث هنأ سموه سعادة رئيس هيئة الكهرباء والماء بمناسبة تعيينه في هذا المنصب، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله.
وأكد سموه أن مملكة البحرين تمتلك كوادر وكفاءات وطنية مؤهلة ومتمكنة قادرة على مواجهة مختلف التحديات لما تمتاز به من حرفية ومهنية عالية في مختلف القطاعات، منوهاً سموه بالعطاء اللامحدود الذي قدمه سعادة السيد كمال بن أحمد محمد في مختلف مواقع المسؤولية التي كُلف بها والتي أثمرت عن نجاحات ومشاريع منجزة بتميّز رفعت اسم البحرين عالياً في المحافل الدولية، وما أشرف عليه من مشاريع لازال العمل جارٍ على تنفيذها بإتقان، معرباً عن تمنياته بأن يوفق الجميع في تحقيق كافة الأهداف المنشودة.
من جانبه، أعرب رئيس هيئة الكهرباء والماء عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية، معرباً كذلك عن شكره وتقديره لما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعمٍ وتشجيع للكوادر الوطنية لمواصلة العمل وبذل المزيد في خدمة مملكة البحرين.
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