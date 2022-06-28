اخبار الخليج – مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭ ‬تفتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للتطوع

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬شئون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬“الانستغرام”‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للتطوع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬ 2030‭ ‬للشباب‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬18‭ ‬فما‭ ‬فوق،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إغلاق‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬يوم‭ ‬“السبت”‭ ‬الموافق‭ ‬2‭ ‬يوليو‭ ‬2022‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬خطوات‭ ‬اختيار‭ ‬منظمين‭ ‬المدينة‭ ‬تتضمن‭ ‬ملئ‭ ‬استمارة‭ ‬التطوع‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الرابط‭ ‬في‭ ‬بايو‭ ‬حساب‭ ‬انستغرام‭ ‬الوزارة،‭ ‬وستتم‭ ‬مراجعة‭ ‬تطابق‭ ‬شروط‭ ‬التقديم‭ ‬واستيفاء‭ ‬جميع‭ ‬الشروط‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفريق‭ ‬المختص،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬المتطوع‭ ‬سيتم‭ ‬التواصل‭ ‬معه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاتصال‭ ‬الهاتفي‭ ‬والبريد‭ ‬الالكتروني‭.‬