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اخبار الخليج – مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭ ‬تفتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للتطوع

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬شئون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬“الانستغرام”‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للتطوع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬ 2030‭ ‬للشباب‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬18‭ ‬فما‭ ‬فوق،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إغلاق‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬يوم‭ ‬“السبت”‭ ‬الموافق‭ ‬2‭ ‬يوليو‭ ‬2022‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬خطوات‭ ‬اختيار‭ ‬منظمين‭ ‬المدينة‭ ‬تتضمن‭ ‬ملئ‭ ‬استمارة‭ ‬التطوع‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الرابط‭ ‬في‭ ‬بايو‭ ‬حساب‭ ‬انستغرام‭ ‬الوزارة،‭ ‬وستتم‭ ‬مراجعة‭ ‬تطابق‭ ‬شروط‭ ‬التقديم‭ ‬واستيفاء‭ ‬جميع‭ ‬الشروط‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفريق‭ ‬المختص،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬المتطوع‭ ‬سيتم‭ ‬التواصل‭ ‬معه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاتصال‭ ‬الهاتفي‭ ‬والبريد‭ ‬الالكتروني‭.‬

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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