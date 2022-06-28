اخبار الخليج – مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭ ‬تفتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للتطوع

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة شئون الشباب والرياضة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام” عن فتح باب التسجيل للتطوع في مدينة شباب 2030 للشباب من الفئة العمرية 18 فما فوق، ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التسجيل يوم “السبت” الموافق 2 يوليو 2022.
وأوضحت أن خطوات اختيار منظمين المدينة تتضمن ملئ استمارة التطوع عن طريق الرابط في بايو حساب انستغرام الوزارة، وستتم مراجعة تطابق شروط التقديم واستيفاء جميع الشروط من قبل الفريق المختص، وفي حال تم اختيار المتطوع سيتم التواصل معه عن طريق الاتصال الهاتفي والبريد الالكتروني.
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