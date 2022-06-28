بشرى سارة للمواطنين الراغبين في السفر إلى تايلند

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وزير‭ ‬النفط‭ :‬البحرين‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬جهود‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الرامية‭ ‬لحماية‭ ‬البحار‭ ‬والمحيطات‭ ‬والموارد‭ ‬المائية

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