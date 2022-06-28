بريطانيا تعفي دول الخليج من تأشيرة الدخول.. وتستثني فئة وحيدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت برتي باتیل وزیرة الداخلیة البریطانیة، أمس الاثنینـ، إعفاء مواطني دول مجلس التعاون الخلیجي، من تأشیرة الفیزا لدخول المملكة المتحدة اعتباراً من 2023. بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الكويتية.

وأوضحت باتیل، في تصریح صحفي، أن دول الخلیج ستكون من أولیات الدول المستفیدة من النظام الجدید للاعفاء من التأشیرة حیث سیستبدل النظام القديم بآخر جدید سیطلق عليه “تصریح السفر الالكتروني”، ويبدأ العمل به العام المقبل.

واستثنت وزارة الداخلية البريطانية الطلاب الذین یعتزمون الدراسة في الجامعات البریطانیة أو فئات أخرى من المسافرین الذین یرغبون في زیارة المملكة المتحدة لفترة أطول، من القرار.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القرار یسهل السفر لأغراض السیاحة وللزیارات المحددة الأخرى ولن یكون بحاجتهم الذھاب للسفارة البریطانیة لإصدار تأشیرة لزیارة المملكة المتحدة.