اخبار الخليج – لا تمديد لفترة تأجيل أقساط القروض

محمد بن مسعود - الدمام - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي انباءً عن إصدار مصرف البحرين المركزي تعميمًا لجميع البنوك وشركات التمويل العاملة في البحرين بشأن انتهاء فترة تأجيل أقساط القروض في 30 يونيو 2022، وعدم وجود أي تمديد لتأجيل الأقساط مرة أخرى.

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