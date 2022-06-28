لتجنب تطبيق الجزاءات .. “الشؤون البلدية” تجدد التنبيه بشأن آخر موعد لتسوير الأراضي الفضاء

محمد بن مسعود - الدمام - جددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التنبيه على ملاك الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة “المستهدفة” إلى سرعة تسوير أراضيهم تجنبا لتطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية والمقرر بدء سريانها ورصد امتثال الملاك اعتبارًا من تاريخ 1/7/2022م.

وبينت الوزارة أن المحاور والشوارع المستهدفة بقرار تسوير الأراضي ستشمل: (طريق الملك عبدالعزيز، الأندلس – طريق الأمير ماجد – طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز – طريق الملك فهد – طريق الملك عبدالله – طريق المدينة – شارع الأمير سلطان – شارع السلام – شارع صاري – شارع فلسطين – شارع حراء).

وكانت الوزارة ، قد أطلقت حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، إذ يستهدف القرار ملَّاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية في المدن الرئيسة (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحاضرة الدمام)، التي ستوضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.

وتأتي الحملة على مرحلتين، حيث شملت الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير، على أن تبدأ المرحلة الثانية المتمثلة في الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك اعتبارًا من شهر يوليو 2022م.