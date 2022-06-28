أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف الاجتماعية

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف الاجتماعية مذكر بن ضويحي العماني وأعضاء مجلس الإدارة.
واطلع سموه على خطة الجمعية ومبادراتها وإنجازاتها, معربا عن تمنياته لمنسوبي الجمعية بالتوفيق والنجاح في أعمالهم.
وفي الختام تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.
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