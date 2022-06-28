أمير القصيم يشهد توقيع ثلاث اتفاقيات لتوفير السكن الملائم للأسر المستفيدة من جمعية الإسكان الأهلية

محمد بن مسعود - الدمام - شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بمكتبه في ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم و مكتب أديب الدبيخي للإستشارات القانونية وجمعية الأيتام بمحافظة الرس وجمعية البر الخيرية بمحافظة رياض الخبراء ، والتي تهدف إلى بناء وحدات سكنية للمستفيدين من برامج الجمعية .



وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بمضامين وأهداف الاتفاقيات الثلاث،لتوفير فرص السكن الملائم للأسر الغير القادرة والمحتاجة، منوهًا بالتناغم بين القطاع الخاص والقطاع الخيري الغير ربحي لتوحيد وتنسيق الجهود في مجال الإسكان وفق رؤية وأهداف موحدة وعلاقة تكاملية بين الطرفين تدعم رؤية المملكة الطموحة 2030 ، مبيناً سموه أهمية الشراكات المجتمعية التي تدعم برامج جمعية الإسكان الأهلية ، مباركا سموه توقيع الاتفاقيات متطلعا إلى تحقيق أهدافها وأن يكون لها أثرا إيجابيا على مخرجات جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة .

من جانبه بين الأمين العام لجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم محمد العوفي، أن الاتفاقية تأتي ضمن أهداف الجمعية وحرصها على التعاون المثمر مع كافة شركائها للإسهام في إيجاد المزيد من الدعم لتأمين شراء وبناء المساكن ، وتوفير بيئة سكنية ملائمة للمحتاجين للسكن من ذوي الدخل المحدود.

حضر توقيع الاتفاقيات وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان والوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة القصيم عسم الرمضي وعدد من المسؤولين .