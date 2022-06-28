سمو أمير القصيم يستقبل مدير عام الشؤون الصحية ومدير مركز الخدمات الطبية الشرعية بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - إستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم أيمن الرقيبة ، يرافقه مدير مركز الخدمات الطبية الشرعية بالمنطقة عبدالله الفهيد والذي صدر القرار بتكليفه مديرا للمركز ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان .
وأكد سموه على أهمية مضاعفة الجهود وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين كافة بجودة عالية في ظل الدعم الذي يلقاه القطاع الصحي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله- ، متمنيا لمدير مركز الخدمات الطبية الشرعية بالمنطقة التوفيق أداء مهامه لتحقيق التطلعات المامولة بإذن الله .
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