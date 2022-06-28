اخبار الخليج – الحبس سنة بدلاً من 3 سنوات لشاب اعتدى على صديقته الآسيوية

محمد بن مسعود - الدمام - خفضت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬بحبس‭ ‬أجنبي‭ ‬لمدة‭ ‬سنة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬بتهمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬جسم‭ ‬الغير‭ ‬وهي‭ ‬صديقته‭ ‬الآسيوية‭. ‬

وكانت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬عدلت‭ ‬قيد‭ ‬ووصف‭ ‬الاتهام‭ ‬من‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬إلى‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭.‬

وقالت‭ ‬محكمة‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬إن‭ ‬المحكمة‭ ‬لا‭ ‬تتقيد‭ ‬بوصف‭ ‬الاتهام‭ ‬وترى‭ ‬للواقعة‭ ‬صورة‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استمعت‭ ‬إلى‭ ‬الشهود‭ ‬وما‭ ‬اطمأنت‭ ‬له‭ ‬فتبين‭ ‬لها‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬خلاف‭ ‬بين‭ ‬المتهم‭ ‬والمجني‭ ‬عليها‭ ‬وعدم‭ ‬توافر‭ ‬نية‭ ‬القتل‭ ‬لديه‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬توجه‭ ‬لمساعدة‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬عند‭ ‬سقوطها‭ ‬وطلبه‭ ‬لسيارة‭ ‬الإسعاف‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تطمئن‭ ‬إليه‭ ‬المحكمة‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬تلقي‭ ‬مركز‭ ‬شرطة‭ ‬النبيه‭ ‬الصالح‭ ‬بلاغًا‭ ‬يفيد‭ ‬بوصول‭ ‬الفتاة‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬خطرة،‭ ‬حيث‭ ‬دلت‭ ‬التحريات‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬تعرفت‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬ديسكو‭ ‬أحد‭ ‬الفنادق‭ ‬واتفقا‭ ‬على‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬غرفته‭ ‬لشرب‭ ‬المشروبات‭ ‬الكحولية‭ ‬وقضاء‭ ‬وقتهما‭ ‬سويًا،‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬أرادت‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬مغادرة‭ ‬الغرفة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬رفض‭ ‬وقام‭ ‬بغلق‭ ‬باب‭ ‬الغرفة،‭ ‬وجلب‭ ‬سكينا‭ ‬واعتدى‭ ‬عليها‭ ‬بواسطتها‭ ‬فقامت‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬بالتوجه‭ ‬إلى‭ ‬دورة‭ ‬المياه‭ ‬ووضعت‭ ‬نصف‭ ‬جسدها‭ ‬خارج‭ ‬الشباك‭ ‬والنصف‭ ‬الآخر‭ ‬بالداخل‭ ‬فقام‭ ‬المتهم‭ ‬بدفعها‭ ‬لتسقط‭ ‬من‭ ‬الطابق‭ ‬الثالث‭ ‬فتم‭ ‬نقل‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬إلى‭ ‬وحدة‭ ‬العناية‭ ‬المركزة،‭ ‬واتضح‭ ‬أنها‭ ‬تعرضت‭ ‬لكسور‭ ‬في‭ ‬الرجلين‭ ‬وكسر‭ ‬في‭ ‬الحوض‭ ‬والفك‭ ‬وضربة‭ ‬في‭ ‬الجمجمة،‭ ‬وعلى‭ ‬إثر‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬إخطار‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

المجني‭ ‬عليها‭ ‬أفادت‭ ‬أنهما‭ ‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬غرفته‭ ‬وقضاء‭ ‬السهرة‭ ‬معًا‭ ‬بعد‭ ‬ضغط‭ ‬منه،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬أرادت‭ ‬أن‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬الغرفة‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬الليلة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬توجه‭ ‬للمطبخ‭ ‬وأحضر‭ ‬سكينًا‭ ‬وهددها‭ ‬حال‭ ‬رفضها‭ ‬مكوثها‭ ‬وإلا‭ ‬سيقوم‭ ‬بضربها‭ ‬فأصرت‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬ووجدت‭ ‬الباب‭ ‬مغلقًا‭ ‬فتوجهت‭ ‬إلى‭ ‬نافذة‭ ‬دورة‭ ‬المياه‭ ‬وأخرجت‭ ‬نصف‭ ‬جسدها‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬وبقي‭ ‬النصف‭ ‬الآخر‭ ‬بالدخل‭ ‬وأطراف‭ ‬أصابع‭ ‬قدميها‭ ‬على‭ ‬الجدران‭ ‬وطلبت‭ ‬منه‭ ‬مساعدتها،‭ ‬فما‭ ‬كان‭ ‬منه‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬قام‭ ‬بدفعها‭ ‬خارج‭ ‬الشباك‭ ‬فسقطت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تعلم‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬بعدها‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬أنكر‭ ‬المتهم‭ ‬وذكر‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬أثناء‭ ‬وجوده‭ ‬بصالة‭ ‬الديسكو‭ ‬حضرت‭ ‬إليه‭ ‬الفتاة‭ ‬وطلبت‭ ‬التوجه‭ ‬معه‭ ‬إلى‭ ‬غرفته‭ ‬للجلوس‭ ‬معه‭ ‬وكانت‭ ‬بحالة‭ ‬سكر‭ ‬شديد‭ ‬وبعد‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬الغرفة‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬متوجهًا‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬لشراء‭ ‬بعض‭ ‬الاحتياجات‭ ‬وتركها‭ ‬نائمة،‭ ‬وفي‭ ‬أثناء‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الفندق‭ ‬شاهد‭ ‬الموظف‭ ‬خارج‭ ‬الفندق‭ ‬وأخبره‭ ‬بالقدوم‭ ‬مسرعًا‭ ‬حتى‭ ‬أخبره‭ ‬أن‭ ‬الفتاة‭ ‬التي‭ ‬تركها‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬ألقت‭ ‬بنفسها‭ ‬وسقطت‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.‬