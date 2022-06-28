شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تدريبية بوكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ممثلةً بإدارة صيانة ثوب الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام وبالتعاون مع وكالة الشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية، ورشة عمل بعنوان "تدريب الخياطين لصيانة ثوب الكعبة المشرفة". وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالحميد المالكي، أن الورشة هدفت إلى الاستمرار في تنمية مهارات الخياطين الحرفية، وتقوية ركيزة العمل المهني في أعمال صيانة وترميم ثوب الكعبة المشرفة، للمحافظة على منظره البديع والجميل طول العام، والتعامل بكل احترافية مع مهمة رفع ثوب الكعبة المشرفة، وآلية استبدال ثوب الكعبة المشرفة، وفق معايير الجودة المعتمدة، التي تجود أعمال صناعة ثوب الكعبة المشرفة الأغلى والأجمل على مستوى العالم، منها أعمال الحياكة والتطريز والخط والطباعة والصباغة والنسيج وكل مراحل الإنتاج لثوب الكعبة المشرفة، وشملت الحلقة التدريبية مهارات حياكة الزوايا، وطريقة تجمعيها وطريقة وضعها على جدار الكعبة المشرفة، وتركيب الصمديات وحياكتها، والتدريب على تركيب القطع حول الميزاب، وتحديد كل ما يحتاجه الخياط لإنجاز مهمته بكل احترافية ودقة. وأكد المالكي أهمية هذه الحلقات وخاصة قبل تنفيذ المهام وعلى مدار العام، الأمر الذي يساعد على تخطي جميع الصعوبات على المختصين والحفاظ على أداء العمل على الوجه الأفضل والأكمل. من جانبه بيّن مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد بن حضيض الجابري، أن الورشة تسعى إلى ترسيخ مبدأ العمل بروح الفريق الواحد مما يسهم في تبادل الخبرات، وتدوين جميع الملاحظات ومعالجتها بشكلٍ دائم، والخروج بخطة عمل محكمة ودقيقة. /