وزير البيئة والمياه والزراعة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للريّ والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أمس, توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للريّ والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في الجوانب المشتركة من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة، وتنفيذ ودعم الدراسات والخدمات الاستشارية فيما يخص التوعية بأهمية الترشيد للأغراض الزراعية، والتعاون في المبادرات ذات الصلة بكفاءة وترشيد المياه، والتوعية في استهلاك المياه للأغراض الزراعية. وقّع الاتفاقية رئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه المهندس فهاد الدوسري. أخبار قد تهمك

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