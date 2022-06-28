اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يعزي العاهل الأردني في ضحايا حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬برقية‭ ‬تعزية‭ ‬ومواساة‭ ‬الى‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الهاشمية‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬ابن‭ ‬الحسين،‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬الاردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬حادث‭ ‬تسرب‭ ‬الغاز‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬العقبة‭ ‬أثناء‭ ‬نقله،‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬المصابين‭.‬

وأعرب‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيه‭ ‬وصادق‭ ‬مواساته‭ ‬لأخيه‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬ولأهالي‭ ‬وذوي‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬المؤسف،‭ ‬داعيا‭ ‬جلالته‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الضحايا‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ويلهم‭ ‬ذويهم‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭ ‬ويمن‭ ‬على‭ ‬المصابين‭ ‬بسرعة‭ ‬الشفاء،‭ ‬وأن‭ ‬يحفظ‭ ‬المملكة‭ ‬الاردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬سوء‭.‬