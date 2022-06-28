اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يعزي العاهل الأردني في ضحايا حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة

محمد بن مسعود - الدمام - بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، برقية تعزية ومواساة الى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك في ضحايا حادث تسرب الغاز الذي وقع في ميناء العقبة أثناء نقله، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا المصابين.
وأعرب عاهل البلاد المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأخيه العاهل الأردني ولأهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث المؤسف، داعيا جلالته المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ويمن على المصابين بسرعة الشفاء، وأن يحفظ المملكة الاردنية الهاشمية وشعبها الشقيق من كل سوء.
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