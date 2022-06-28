اخبار الخليج – «أبولو للقلب» بالبحرين التخصصي ينظم دورة تدريبية في تخطيط القلب ويناقش فسيولوجية الجهاز الكهربائي للقلب

محمد بن مسعود - الدمام - قام‭ ‬مركز‭ ‬ابولو‭ ‬للقلب‭ ‬بمستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭ ‬دورة‭ ‬أساسيات‭ ‬تخطيط‭ ‬القلب‭ ‬الكهربائي،‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬و3‭ ‬متحدثين‭ ‬قدموا‭ ‬خلالها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحاضرات‭ ‬التعليمية‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬بإجمالي‭ ‬6‭ ‬ساعات‭ ‬تعليم‭ ‬طبي،‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الطبية‭ -‬نهرا‭-‬،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المستشفى‭ ‬بمنطقة‭ ‬الجفير،‭ ‬وبحضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬والممرضين‭ ‬وفنيين‭ ‬وطلبة‭ ‬الطب‭.‬

وأكد‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭ ‬الدكتور‭ ‬قاسم‭ ‬عرداتي‭ ‬أن‭ ‬مستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭ ‬يواصل‭ ‬تنظيم‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تخطيط‭ ‬القلب،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬رغبتهم‭ ‬بتنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الورش‭ ‬العلمية‭ ‬بصورة‭ ‬دورية‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬لإطلاع‭ ‬الاطباء‭ ‬والممرضين‭ ‬وطلبة‭ ‬الطب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬المعرفة‭ ‬العلمية‭ ‬والإجراءات‭ ‬العلاجية‭ ‬الحديثة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتخطيط‭ ‬القلب‭ ‬و‭ ‬اعتلالاته،‭ ‬و‭ ‬تزويد‭ ‬المشاركين‭ ‬بأحدث‭ ‬المعلومات‭ ‬والتقنيات‭ ‬العلاجية‭ ‬المبنية‭ ‬على‭ ‬الدراسات‭ ‬ومشاركات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الطبية،‭ ‬وإدامة‭ ‬التواصل‭ ‬الطبي‭ ‬لإثراء‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬سبل‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬للمرضى‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬المبنية‭ ‬على‭ ‬الجودة‭ ‬والكفاءة‭ ‬والتوعية‭ ‬الصحيحة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عرداتي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬موجهة‭ ‬للأطباء‭ ‬المقيمين‭ ‬والأخصائيين‭ ‬وأطباء‭ ‬الزمالة‭ ‬والأطباء‭ ‬المتدربين‭ ‬والتمريض‭ ‬والفنيين‭ ‬لتعزيز‭ ‬قدراتهم‭ ‬ومهاراتهم،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬استعرضت‭ ‬أخيراً‭ ‬أحدث‭ ‬ما‭ ‬يطرحه‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تخطيط‭ ‬القلب،‭ ‬و‭ ‬تخللها‭ ‬تبادل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحقائق‭ ‬العلمية‭ ‬والصحية‭ ‬التي‭ ‬أجاب‭ ‬عليها‭ ‬محاضرون‭ ‬متخصصون‭ ‬واستشاريون‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬القلب‭ ‬بالمستشفى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مناقشات‭ ‬واستفسارات‭ ‬ومداخلات‭ ‬حول‭ ‬الموضوع‭ ‬المطروح‭ ‬وهو‭ ‬تخطيط‭ ‬اعتلالات‭ ‬القلب‭ ‬وطرق‭ ‬علاجه،‭ ‬فيما‭ ‬ناقشت‭ ‬الورشة‭ ‬مواضيع‭ ‬متعددة‭ ‬أهمها‭ ‬فسيولوجية‭ ‬الجهاز‭ ‬الكهربائي‭ ‬للقلب،‭ ‬ومكونات‭ ‬رسم‭ ‬القلب،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواضيع‭ ‬جلطات‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬والتذبذب‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬طبيب‭ ‬القلب‭ ‬التداخلي‭ ‬والمسؤول‭ ‬في‭ ‬مختبر‭ ‬القسطرة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬أسد‭ ‬محمد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الورش‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬وتخاطب‭ ‬الطلبة‭ ‬وأطباء‭ ‬القلب‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬تعزز‭ ‬الريادة‭ ‬لمركز‭ ‬ابولو‭ ‬للقلب‭ ‬بمستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انها‭ ‬عرفت‭ ‬المشاركين‭ ‬بأساسيات‭ ‬تخطيط‭ ‬القلب‭ ‬بوجه‭ ‬عام‭ ‬ووظائفه‭ ‬وفسيولوجية‭ ‬وكهربائية‭ ‬القلب‭ ‬،‭ ‬وكيفية‭ ‬تشخيص‭ ‬تشوهات‭ ‬تخطيط‭ ‬القلب‭ ‬الشائعة،‭ ‬وكذلك‭ ‬كيفية‭ ‬إجراء‭ ‬التخطيط‭ ‬الكهربائي‭ ‬للقلب‭ ‬بطريقة‭ ‬سليمة،‭ ‬وسيتم‭ ‬خلال‭ ‬المحاضرات‭ ‬مناقشة‭ ‬أحدث‭ ‬الطرق‭ ‬التشخيصية‭ ‬والعلاجية‭ ‬والدراسات‭ ‬العلمية‭ ‬لتخطيط‭ ‬القلب‭ ‬وإدارة‭ ‬‏أمراض‭ ‬كهربائية‭ ‬القلب‭.‬

واوضح‭ ‬أن‭ ‬الورشة‭ ‬حظيت‭ ‬بمشاركة‭ ‬طلابية‭ ‬واسعة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأطباء‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬وهم‭ ‬طبيب‭ ‬القلب‭ ‬التداخلي‭ ‬والمسؤول‭ ‬في‭ ‬مختبر‭ ‬القسطرة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬أسد‭ ‬محمد،‭ ‬الدكتور‭ ‬براشانت‭ ‬برابهاكار‭ ‬استشاري‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬بمستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭ ‬والدكتور‭ ‬شيخ‭ ‬صوالحين‭ ‬بوكس‭ ‬استشاري‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬التداخلي‭ ‬بمركز‭ ‬ابولو‭ ‬القلب‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ثمن‭ ‬الطلاب‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الورشة‭ ‬هذا‭ ‬الجهد‭ ‬الذي‭ ‬يساعدهم‭ ‬في‭ ‬فهم‭ ‬وقراءة‭ ‬رسم‭ ‬القلب‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬القلبية‭ ‬الطارئة‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الكفاءة‭ ‬الطبية‭ ‬لاحقاً‭ ‬أثناء‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ .‬

وقال‭ ‬الدكتورعلي‭ ‬محمد‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬كانت‭ ‬جداً‭ ‬مفيدة‭ ‬وممتعة،‭ ‬و‭ ‬كان‭ ‬المحاضرون‭ ‬متحمسين‭ ‬في‭ ‬التدريس‭ ‬ومتعاونين‭ ‬مع‭ ‬المشاركين‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬قد‭ ‬صقلت‭ ‬مهاراته‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬وتفسير‭ ‬تخطيط‭ ‬القلب،‭ ‬وأنه‭ ‬سيعتمد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المهارات‭ ‬كثيرًا‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭.‬

بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬يسرى‭ . ‬أ‭ ‬–‭ ‬احدى‭ ‬المشاركات‭ ‬بالورشة،‭ ‬ان‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬تخطيط‭ ‬القلب‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي،‭ ‬كانت‭ ‬مفيدة‭ ‬للغاية،‭ ‬وكانت‭ ‬بأكملها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العلامة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأغراض‭ ‬التعليمية‭ ‬والسريرية‭ ‬،‭ ‬وكانت‭ ‬المادة‭ ‬العلمية‭ ‬شاملة‭ ‬ومناسبة‭ ‬ومحددة‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬ساعد‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬بأكملها‭ ‬،‭ ‬كانت‭ ‬البيئة‭ ‬التعاونية‭ ‬والتدريسية‭ ‬داعمة‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬ساعدت‭ ‬في‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬مثل‭ ‬احتشاء‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬وأمراض‭ ‬المفاصل،‭ ‬وكوننا‭ ‬أطباء‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬الطوارئ‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬مفيدة‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الممارسة‭ ‬السريرية‭ ‬ورعاية‭ ‬المرضى‭.‬