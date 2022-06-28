اخبار الخليج – «أبولو للقلب» بالبحرين التخصصي ينظم دورة تدريبية في تخطيط القلب ويناقش فسيولوجية الجهاز الكهربائي للقلب

محمد بن مسعود - الدمام - قام مركز ابولو للقلب بمستشفى البحرين التخصصي دورة أساسيات تخطيط القلب الكهربائي، بمشاركة عدد من الخبراء في أمراض القلب و3 متحدثين قدموا خلالها عدد من المحاضرات التعليمية وورش عمل بإجمالي 6 ساعات تعليم طبي، معتمدة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية -نهرا-، وذلك يوم الخميس في مقر المستشفى بمنطقة الجفير، وبحضور أكثر من 40 مشارك من الأطباء والممرضين وفنيين وطلبة الطب.
وأكد العضو المنتدب في مستشفى البحرين التخصصي الدكتور قاسم عرداتي أن مستشفى البحرين التخصصي يواصل تنظيم ورش العمل المتخصصة في مجالات تخطيط القلب، مشيرا الى رغبتهم بتنظيم مثل هذه الورش العلمية بصورة دورية طوال العام الدراسي لإطلاع الاطباء والممرضين وطلبة الطب على كل ما هو جديد، بهدف تعزيز المعرفة العلمية والإجراءات العلاجية الحديثة فيما يتعلق بتخطيط القلب و اعتلالاته، و تزويد المشاركين بأحدث المعلومات والتقنيات العلاجية المبنية على الدراسات ومشاركات المؤسسات الطبية، وإدامة التواصل الطبي لإثراء التعاون والتنسيق لتقديم أفضل سبل الرعاية الطبية للمرضى في المستقبل، إضافة إلى التركيز على تقديم الرعاية الطبية المبنية على الجودة والكفاءة والتوعية الصحيحة بشكل عام.
وأكد الدكتور عرداتي أن هذه الدورة التدريبية موجهة للأطباء المقيمين والأخصائيين وأطباء الزمالة والأطباء المتدربين والتمريض والفنيين لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، مشيرا الى ان هذه الدورة استعرضت أخيراً أحدث ما يطرحه الطب في مجال تخطيط القلب، و تخللها تبادل العديد من الحقائق العلمية والصحية التي أجاب عليها محاضرون متخصصون واستشاريون من قسم القلب بالمستشفى من خلال مناقشات واستفسارات ومداخلات حول الموضوع المطروح وهو تخطيط اعتلالات القلب وطرق علاجه، فيما ناقشت الورشة مواضيع متعددة أهمها فسيولوجية الجهاز الكهربائي للقلب، ومكونات رسم القلب، إضافة إلى مواضيع جلطات عضلة القلب والتذبذب في ضربات القلب.
ومن جانبه، أكد طبيب القلب التداخلي والمسؤول في مختبر القسطرة الدكتور عبد العزيز أسد محمد أن هذه الورش التي تقام بشكل مستمر وتخاطب الطلبة وأطباء القلب في المستشفيات تعزز الريادة لمركز ابولو للقلب بمستشفى البحرين التخصصي، مشيرا الى انها عرفت المشاركين بأساسيات تخطيط القلب بوجه عام ووظائفه وفسيولوجية وكهربائية القلب ، وكيفية تشخيص تشوهات تخطيط القلب الشائعة، وكذلك كيفية إجراء التخطيط الكهربائي للقلب بطريقة سليمة، وسيتم خلال المحاضرات مناقشة أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية والدراسات العلمية لتخطيط القلب وإدارة أمراض كهربائية القلب.
واوضح أن الورشة حظيت بمشاركة طلابية واسعة، بالإضافة إلى الأطباء المتخصصين في أمراض القلب وهم طبيب القلب التداخلي والمسؤول في مختبر القسطرة الدكتور عبد العزيز أسد محمد، الدكتور براشانت برابهاكار استشاري أمراض القلب بمستشفى البحرين التخصصي والدكتور شيخ صوالحين بوكس استشاري أمراض القلب التداخلي بمركز ابولو القلب.
إلى ذلك، ثمن الطلاب المشاركين في الورشة هذا الجهد الذي يساعدهم في فهم وقراءة رسم القلب في الحالات القلبية الطارئة مما يسهم في رفع مستوى الكفاءة الطبية لاحقاً أثناء العمل في المستشفيات .
وقال الدكتورعلي محمد «هذه الورشة كانت جداً مفيدة وممتعة، و كان المحاضرون متحمسين في التدريس ومتعاونين مع المشاركين»، مؤكدا في ذات الوقت ان هذه الورشة قد صقلت مهاراته في قراءة وتفسير تخطيط القلب، وأنه سيعتمد على هذه المهارات كثيرًا في مسيرته المهنية.
بدورها، قالت الدكتورة يسرى . أ – احدى المشاركات بالورشة، ان ورشة عمل تخطيط القلب في مستشفى البحرين التخصصي، كانت مفيدة للغاية، وكانت بأكملها على مستوى العلامة من حيث الأغراض التعليمية والسريرية ، وكانت المادة العلمية شاملة ومناسبة ومحددة ، وقد ساعد أعضاء هيئة التدريس بأكملها ، كانت البيئة التعاونية والتدريسية داعمة.
وأكدت أن هذه الورشة ساعدت في التعرف على حالات الطوارئ مثل احتشاء عضلة القلب وأمراض المفاصل، وكوننا أطباء في غرفة الطوارئ فقد كانت مفيدة للغاية من حيث الممارسة السريرية ورعاية المرضى.
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