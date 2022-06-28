اخبار الخليج – إدارة شئون الضباط تنظم دورة تدريبية بعنوان «القيادة بالقدوة والتأثير»

محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذاً لسياسة وزارة الداخلية لرفع مستوى الأداء لدى منتسبيها من خلال التأهيل الأكاديمي والتدريب النوعي، نظمت الموارد البشرية متمثلة بإدارة شئون الضباط بالتعاون مع معهد الإدارة العامة دورة تدريبية بعنوان «القيادة بالقدوة والتأثير»، بمشاركة عدد من منتسبي الوزارة.
وتضمنت الدورة التي قدمها الأستاذ سامي البوعركي شرحاً لطرق قيادة الذات عن طريق ترتيب الأولويات وإدارة الوقت، وكيفية التأثير على الآخرين لتحقيق الأهداف المرجوة، وطرق تحليل شخصيات أفراد الفريق للتمكن من التواصل معهم والتأثير عليهم، بالإضافة إلى تعلم مهارة تحمل المسؤولية والمواجهة، وإتقان مهارة الاتصال والتواصل والانصات كمدير ومسؤول لإدارة فريق العمل.
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