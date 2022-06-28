اخبار الخليج – إدارة شئون الضباط تنظم دورة تدريبية بعنوان «القيادة بالقدوة والتأثير»

محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذاً‭ ‬لسياسة‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء‭ ‬لدى‭ ‬منتسبيها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التأهيل‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والتدريب‭ ‬النوعي،‭ ‬نظمت‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬متمثلة‭ ‬بإدارة‭ ‬شئون‭ ‬الضباط‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬دورة‭ ‬تدريبية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬القيادة‭ ‬بالقدوة‭ ‬والتأثير‮»‬،‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭.‬

وتضمنت‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬الأستاذ‭ ‬سامي‭ ‬البوعركي‭ ‬شرحاً‭ ‬لطرق‭ ‬قيادة‭ ‬الذات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ترتيب‭ ‬الأولويات‭ ‬وإدارة‭ ‬الوقت،‭ ‬وكيفية‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬الآخرين‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة،‭ ‬وطرق‭ ‬تحليل‭ ‬شخصيات‭ ‬أفراد‭ ‬الفريق‭ ‬للتمكن‭ ‬من‭ ‬التواصل‭ ‬معهم‭ ‬والتأثير‭ ‬عليهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعلم‭ ‬مهارة‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬والمواجهة،‭ ‬وإتقان‭ ‬مهارة‭ ‬الاتصال‭ ‬والتواصل‭ ‬والانصات‭ ‬كمدير‭ ‬ومسؤول‭ ‬لإدارة‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭.‬

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