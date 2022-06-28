«السيف» و«عمار» تطرحان «مخطط المسك» بتاروت في المزاد العلني غداً

محمد بن مسعود - الدمام - تُقيم شركتا السيف وعمار العقاريتان، غداً (الأربعاء)، مزاداً علنياً لبيع «مخطط المسك» السكني بتاروت، ويتميز «مخطط المسك» السكني والتجاري الاستثماري بميزات فريدة تضعه في صدارة المخططات، إذ يشتمل على مرافق وخدمات متكاملة تضعه على خارطة المدن الحضارية، حيث يقع بين جنباته مساحات مخصصة للمساجد والمدارس والحدائق وممرات للمشاة وأخرى لمواقف السيارات والمحلات التجارية التي تخدم جميعها قاطني «مخطط المسك».
ويتمتع «مخطط المسك» ببنية تحتية متينة، تتمثل في شبكات الكهرباء المنفذة والطرق المعبدة وشبكة الإنارة والمياه والصرف الصحي وتصريف المياه وشبكة الهاتف وغيرها. ويقدم مخطط المسك خيارات متعددة في المساحات والاستخدامات المثلى، إذ يلبي الرغبات والتطلعات للعائلة العصرية.
ويُمثل «مخطط المسك» حلماً واقعاً للحياة السعيدة والهانئة، فهناك البحر بنسماته المنعشة وبخيراته المتعددة وهناك الشاطئ والكورنيش بمسطحاته الخضراء ومرافقه وخدماته، وهناك مجتمع عصري نابض بالحياة والتكامل. وسيكون مخطط المسك موطناً للحياة المتوازنة وسيهيئ لك كل متطلبات العيش الرغيد.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة عمار العقارية فلاح القحطاني أن «مخطط المسك» هو إضافة جديدة لمنطقة القطيف عموماً ومدينة تاروت خصوصاً.
وأضاف أن المخطط يشتمل على مساحات مخصصة للفلل والبنايات السكنية وأخرى مخصصة للاستخدامات التجارية والاستثمارية المتنوعة.
ورحب القحطاني بالجميع في مزاد «مخطط المسك»، الذي سينعقد غداً الأربعاء 29/6/2022 في قاعة الشيراتون بالدمام، مشيراً أنه لا يوجد استثناءات على دخول المزاد العلني لراغبي الشراء في مخطط المستقبل.
يذكر أن «مخطط المسك» الواقع في مدينة تاروت بالقطيف هو باكورة مخططات شاطئ القطيف الواعدة ويقع على مساحة تقدر بـ(مليون ومئة وسبعة وسبعين ألف متر مربع).
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