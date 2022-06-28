دولة أسيوية تسجل أعلى درجة حرارة منذ 150 عاماً

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت اليابان اليوم الثلاثاء، درجات حرارة شديدة لليوم الرابع على التوالي؛ حيث حطمت درجات الحرارة في العاصمة أعلى مستوياتها في نحو 150 عامًا لشهر يونيو؛ بينما حذّرت السلطات من أن إمدادات الكهرباء لا تزال تعاني من الضغوط.

وتشير التوقعات إلى أن درجة الحرارة العظمى في طوكيو تبلغ 36 درجة مئوية اليوم الثلاثاء، بعد 3 أيام متتالية تجاوزت خلالها 35 درجة، في أسوأ موجة من الطقس الحار في يونيو منذ بدء التسجيل في 1875.

ووفق “رويترز” ارتفعت حالات دخول المستشفيات جراء الإصابة بضربة شمس صباح اليوم، مع استمرار الكثيرين في العاصمة في تجاهل نصيحة الحكومة؛ وذلك بالاستمرار في ارتداء الكمامات خارج الأماكن المغلقة؛ وهو إرث أكثر من عامين من الجائحة.. ولليوم الثاني، طلبت السلطات من سكان طوكيو ترشيد استهلاك الكهرباء لتجنب انقطاع التيار.