اخبار الخليج – بالصور .. أعلام البحرين ومصر تزيّن الشوارع احتفاءً بزيارة السيسي

محمد بن مسعود - الدمام - تزينت‭ ‬شوارع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعلامها‭ ‬وأعلام‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬احتفاءً‭ ‬بزيارة‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭.‬ ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬السيسي‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬الثلاثاء‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬سيجري‭ ‬فخامته‭ ‬خلالها‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬تتناول‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬والمستجدات‭ ‬الراهنة‭ ‬على‭ ‬الساحات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعربية‭ ‬والدولية‭.‬

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