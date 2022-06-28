«البيروني» تؤسس أول مركز متخصص لأمراض الكلى في البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬عن‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬البيروني‭ ‬للديلزة‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬مركز‭ ‬قائم‭ ‬بذاته‭ ‬لعلاج‭ ‬أمراض‭ ‬الكلى‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬تدشينه‭ ‬باستثمار‭ ‬قدره‭ ‬1‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أميركي‭.‬

ويقدم‭ ‬المركز‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المتنوعة‭ ‬والمتكاملة‭ ‬لعلاج‭ ‬أمراض‭ ‬الكلى‭ ‬والتي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬مرضى‭ ‬الكلى‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مراحلها،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬مخصصاً‭ ‬لعلاج‭ ‬أمراض‭ ‬الكلى‭ ‬المزمنة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬غسيل‭ ‬الكلى‭ ‬واستشارات‭ ‬زراعة‭ ‬الكلى‭ ‬وغسيل‭ ‬الكلى‭ ‬اثناء‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أنه‭ ‬سيتضمن‭ ‬برامج‭ ‬لمنع‭ ‬أو‭ ‬تأجيل‭ ‬الحاجة‭ ‬لغسيل‭ ‬الكلى‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬للدكتورة‭ ‬ساندرا‭ ‬كارمودي‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬لـ»البيروني‮»‬‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قالت‭ ‬فيه‭:‬‮»‬‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬رعاية‭ ‬ممكنة‭ ‬عبر‭ ‬تدشين‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬الزبائن‭ ‬ذات‭ ‬المستوى‭ ‬العالي،‭ ‬حيث‭ ‬يتيح‭ ‬قطاع‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬المميزة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توافر‭ ‬الكوادر‭ ‬العاملة‭ ‬المهيأة‭ ‬لمواكبة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطوير،‭ ‬لذا‭ ‬فإننا‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬تجربتنا‭ ‬مع‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬منذر‭ ‬عبداللطيف‭ ‬المداوي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬إدارة‭ ‬تطوير‭ ‬الاستثمار‭ ‬–‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليم‭ ‬بمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬البحرين‭:‬

‮«‬يعتبر‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬وإحدى‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تنميتها‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومع‭ ‬وجود‭ ‬مشروعات‭ ‬استراتيجية‭ ‬بحجم‭ ‬30‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬فنحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬مستويات‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬إلى‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دورنا‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المباشرة‭ ‬النوعية‭ ‬وخلق‭ ‬الفرص‭ ‬الوظيفية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحقيق‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬المستدامة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬منذر‭ ‬عبداللطيف‭ ‬المداوي‭ ‬قائلاً‭:‬‮»‬‭ ‬وتساهم‭ ‬مشاريع‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬البيروني‮»‬‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وتحقيق‭ ‬تطلعاتها‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬موقع‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬الحديث،‭ ‬ونحن‭ ‬نأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬نمو‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬وخدمته‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجية‮»‬‭. ‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سوق‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ينمو‭ ‬بمتوسط‭ ‬سنوي‭ ‬وقدره‭ ‬5‭.‬7‭%‬،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬حجمه‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬نحو1‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬تزايد‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي،‭ ‬وتحتضن‭ ‬البحرين‭ ‬اليوم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬800‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬المرخصة‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬خصوصاً‭ ‬وأن‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬يعتبر‭ ‬أحد‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬عليها‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للمملكة‭ ‬ورؤيتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬