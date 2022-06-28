«دي اتش ال جلوبال فورواردينج» تحصد لقب أفضل بيئة عمل

محمد بن مسعود - الدمام - حازت‭ ‬شركة‭ ‬دي‭ ‬اتش‭ ‬ال‭ ‬جلوبال‭ ‬فورواردينج‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬أفضل‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬Great Place to Work®‭.‬

وتم‭ ‬منح‭ ‬دي‭ ‬إتش‭ ‬إل‭ ‬هذا‭ ‬الجائرة‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬التالية‭: ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والكويت‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬وقطر‭ ‬ونيجيريا،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬المتواصل‭ ‬بتطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬وتوفير‭ ‬أجواء‭ ‬مهنية‭ ‬عالمية‭ ‬المتسوى‭.‬

في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته؛‭ ‬حصدت‭ ‬دي‭ ‬اتش‭ ‬ال‭ ‬‮«‬شهادة‭ ‬الراتب‭ ‬المتساوي‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مؤسسة‭ ‬المساواة‭ ‬في‭ ‬الرواتب‭ ‬لتنويعها‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬الجنسين‭ ‬والمساواة‭ ‬بينهم‭ ‬في‭ ‬العمل‭. ‬منحت‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬تدقيق‭ ‬داخلي‭ ‬صارم‭ ‬لتقييم‭ ‬رواتب‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭. ‬وتصادق‭ ‬مؤسسة‭ ‬المساواة‭ ‬في‭ ‬الرواتب،‭ ‬والمعترف‭ ‬بها‭ ‬عالمياً،‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تدفع‭ ‬رواتب‭ ‬للموظفين‭ ‬من‭ ‬الذكور‭ ‬والإناث‭ ‬بالتساوي‭ ‬وتثبت‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬العليا‭ ‬ملتزمة‭ ‬بسياسات‭ ‬الأجور‭ ‬العادلة‭. ‬

بدورها،‭ ‬صرحت‭ ‬إيفا‭ ‬ماتيوسن،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬لدى‭ ‬دي‭ ‬اتش‭ ‬ال‭ ‬جلوبال‭ ‬فورواردينج‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‭:‬‮»‬‭ ‬تعتمد‭ ‬دي‭ ‬اتش‭ ‬ال‭ ‬التنوع‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬سياسة‭ ‬التوظيف؛‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬مصدر‭ ‬قوتننا‭ ‬الحقيقية،‭ ‬ويسعدنا‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الاعتراف‭ ‬بنا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منظمتين‭ ‬دوليتين‭ ‬رائدتين‭ ‬لالتزامنا‭ ‬تجاه‭ ‬تعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬يسودها‭ ‬أرقى‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬وترسخ‭ ‬ثقافة‭ ‬عمل‭ ‬شاملة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬بين‭ ‬الجميع‭. ‬إن‭ ‬موظفونا‭ ‬هم‭ ‬الركيزة‭ ‬الأساسية‭ ‬لأعمالنا‭ ‬ومصدر‭ ‬نجاحنا‭ ‬وتطورنا‭. ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬جدًا‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬المساواة‭ ‬في‭ ‬الأجور‭ ‬والمعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليًا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حصولنا‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬أفضل‭ ‬بيئة‭ ‬عمل؛‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬بعض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الجنسية‭ ‬أو‭ ‬الجنس‭ ‬أو‭ ‬العمر‭ ‬أو‭ ‬المعتقدات‭ ‬الشخصية،‭ ‬ويجسد‭ ‬شغفنا‭ ‬المتواصل‭ ‬لتحقيق‭ ‬التميز‭ ‬والتفوق‭ ‬ورفع‭ ‬المستوى‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬‮»‬

وأضافت‭: ‬‮«‬نحن،‭ ‬في‭ ‬دي‭ ‬اتش‭ ‬ال،‭ ‬نسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬شغوفين‭ ‬وقويين‭ ‬وفخورين‭ ‬بما‭ ‬نقوم‭ ‬به،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬هدفنا‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬الأفراد‭ ‬وتحسين‭ ‬نوعية‭ ‬الحياة‭. ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬وهذا‭ ‬التكريم‭ ‬المميز‭ ‬نجاح‭ ‬مبادرات‭ ‬الدمج‭ ‬التي‭ ‬نطلقها‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬واستراتيجيتنا؛‭ ‬وهي‭ ‬حتماً‭ ‬ستكون‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬لموظفينا‭ ‬لتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬التطور‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬المراتب‮»‬‭.‬

تنطلق‭ ‬دي‭ ‬اتش‭ ‬ال‭ ‬من‭ ‬إيمانها‭ ‬بأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬رضا‭ ‬موظفيها،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تجلى‭ ‬في‭ ‬حصدها‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬لعدة‭ ‬مرات‭. ‬موظفوها‭ ‬هم‭ ‬أساس‭ ‬تطورها‭ ‬والمحرك‭ ‬الرئيسي‭ ‬للنجاح‭ ‬العالمي‭. ‬لقد‭ ‬حققت‭ ‬دي‭ ‬اتش‭ ‬ال‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬الطموحة‭ ‬والتي‭ ‬تبدأ‭ ‬بالتركيز‭ ‬على‭ ‬‮«‬الموظفين‭ ‬المتحمسين‮»‬،‭ ‬مما‭ ‬مكنها‭ ‬من‭ ‬ترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬متميزة‭ ‬داخل‭ ‬الشركة‭. ‬واصلت‭ ‬دي‭ ‬اتش‭ ‬ال‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬الوظيفي‭ ‬ورفاهية‭ ‬الموظفين‭ ‬خلال‭ ‬الأوقات‭ ‬الصعبة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ضمن‭ ‬بقاء‭ ‬الموظفين‭ ‬آمنين‭ ‬ومتصلين‭ ‬ومدعومين‭. ‬كما‭ ‬ضمن‭ ‬حصول‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬ظروف‭ ‬العمل‭ ‬والفرص‭ ‬المناسبة‭ ‬للتطور‭.‬