«دي اتش ال جلوبال فورواردينج» تحصد لقب أفضل بيئة عمل

محمد بن مسعود - الدمام - حازت شركة دي اتش ال جلوبال فورواردينج على لقب أفضل بيئة عمل من مؤسسة Great Place to Work®.
وتم منح دي إتش إل هذا الجائرة في الدول التالية: الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر ونيجيريا، مما يؤكد على التزام الشركة المتواصل بتطبيق أفضل المعايير العالمية في بيئة العمل وتوفير أجواء مهنية عالمية المتسوى.
في السياق ذاته؛ حصدت دي اتش ال «شهادة الراتب المتساوي» من قبل مؤسسة المساواة في الرواتب لتنويعها في توظيف الجنسين والمساواة بينهم في العمل. منحت هذه الجائزة بعد إجراء تدقيق داخلي صارم لتقييم رواتب الرجال والنساء. وتصادق مؤسسة المساواة في الرواتب، والمعترف بها عالمياً، على الشركات التي تدفع رواتب للموظفين من الذكور والإناث بالتساوي وتثبت أن الإدارة العليا ملتزمة بسياسات الأجور العادلة.
بدورها، صرحت إيفا ماتيوسن، رئيس قسم الموارد البشرية لدى دي اتش ال جلوبال فورواردينج في الشرق الأوسط وأفريقيا:» تعتمد دي اتش ال التنوع بين الجنسين في سياسة التوظيف؛ الأمر الذي يشكل مصدر قوتننا الحقيقية، ويسعدنا أن يتم الاعتراف بنا من قبل منظمتين دوليتين رائدتين لالتزامنا تجاه تعزيز بيئة عمل يسودها أرقى المعايير العالمية وترسخ ثقافة عمل شاملة تعتمد على المشاركة بين الجميع. إن موظفونا هم الركيزة الأساسية لأعمالنا ومصدر نجاحنا وتطورنا. ونحن فخورون جدًا بالحصول على شهادة المساواة في الأجور والمعترف بها دوليًا، إلى جانب حصولنا على لقب أفضل بيئة عمل؛ مما يعكس حرصنا على المساواة بين الجنسين بعض النظر عن الجنسية أو الجنس أو العمر أو المعتقدات الشخصية، ويجسد شغفنا المتواصل لتحقيق التميز والتفوق ورفع المستوى كل عام.»
وأضافت: «نحن، في دي اتش ال، نسعى دائمًا إلى أن نكون شغوفين وقويين وفخورين بما نقوم به، في ظل حرصنا على تحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في الحرص على تواصل الأفراد وتحسين نوعية الحياة. وتعكس هذه الشهادة وهذا التكريم المميز نجاح مبادرات الدمج التي نطلقها بشكل متواصل واستراتيجيتنا؛ وهي حتماً ستكون مصدر إلهام لموظفينا لتشجيعهم على التطور والوصول إلى أعلى المراتب».
تنطلق دي اتش ال من إيمانها بأهمية تعزيز رضا موظفيها، وهذا ما تجلى في حصدها لجائزة أفضل بيئة عمل لعدة مرات. موظفوها هم أساس تطورها والمحرك الرئيسي للنجاح العالمي. لقد حققت دي اتش ال هذه الجائزة من خلال استراتيجيتها الطموحة والتي تبدأ بالتركيز على «الموظفين المتحمسين»، مما مكنها من ترسيخ ثقافة متميزة داخل الشركة. واصلت دي اتش ال التركيز على الأمن الوظيفي ورفاهية الموظفين خلال الأوقات الصعبة، وهو ما ضمن بقاء الموظفين آمنين ومتصلين ومدعومين. كما ضمن حصول الموظفين على أفضل ظروف العمل والفرص المناسبة للتطور.
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