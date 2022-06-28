فيروس «جنون البشر».. الإعلامية وفاء الكيلاني تعلق على مقتل المذيعة شيماء

محمد بن مسعود - الدمام - حالة‭ ‬من‭ ‬الذهول‭ ‬والدهشة‭ ‬انتابت‭ ‬الشارع‭ ‬المصري‭ ‬لتوالي‭ ‬حوادث‭ ‬الذبح‭ ‬والقتل‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬وآخرها‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬المذيعة‭ ‬شيماء‭ ‬جمال‭ ‬داخل‭ ‬فيلا‭ ‬بالمنصورية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قتلها‭ ‬زوجها‭ ‬وشوهها‭ ‬بالأسيد‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الجريمة،‭ ‬كتبت‭ ‬الإعلامية‭ ‬وفاء‭ ‬الكيلاني‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬في‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬،‭ ‬قائلة‭: ‬لا‭ ‬حول‭ ‬ولا‭ ‬قوة‭ ‬إلا‭ ‬بالله‭.. ‬وكأن‭ ‬فيروسا‭ ‬فتاكا‭ ‬اسمه‭ ‬جنون‭ ‬البشر‭ ‬يفتك‭ ‬بعقول‭ ‬الناس،‭ ‬الله‭ ‬يرحمك‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬المصرية‭ ‬أعلنت‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬شيماء،‭ ‬التي‭ ‬اختفت‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬يوماً،‭ ‬بعد‭ ‬ذهابها‭ ‬إلى‭ ‬مصفف‭ ‬للشعر‭ ‬بمدينة‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬التابعة‭ ‬لمحافظة‭ ‬الجيزة،‭ ‬مدفونة‭ ‬في‭ ‬مزرعة‭ ‬بالمنصورية‭ ‬جنوب‭ ‬القاهرة‭.‬

ليتبين‭ ‬لاحقاً‭ ‬من‭ ‬التحقيقات‭ ‬وشهادة‭ ‬أحد‭ ‬المقربين‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬القاضي‭ (‬أ‭.‬ح‭) ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يشغل‭ ‬منصباً‭ ‬قانونياً‭ ‬رفيعاً،‭ ‬أنه‭ ‬قتلها‭ ‬بعد‭ ‬نشوب‭ ‬خلافات‭ ‬بينهما،‭ ‬إثر‭ ‬تهديدها‭ ‬بإبلاغ‭ ‬زوجته‭ ‬الأولى‭ ‬بأنه‭ ‬متزوج‭ ‬منها‭ ‬منذ‭ ‬8‭ ‬سنوات‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬أوضحت‭ ‬علياء،‭ ‬شقيقة‭ ‬المذيعة‭ ‬القتيلة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لإحدى‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬أن‭ ‬سائق‭ ‬المستشار،‭ ‬بعد‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة‭ ‬عنه،‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬فضحه،‭ ‬ووشى‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬الشرطة‭. ‬وكشف‭ ‬أن‭ ‬القاضي‭ ‬قتل‭ ‬زوجته‭ ‬في‭ ‬مزرعة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬إسكندرية‭ ‬الصحراوي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أبلغ‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬باختفائها،‭ ‬لإبعاد‭ ‬الشبهات‭ ‬عنه‭.‬