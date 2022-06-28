فيروس «جنون البشر».. الإعلامية وفاء الكيلاني تعلق على مقتل المذيعة شيماء

محمد بن مسعود - الدمام - حالة من الذهول والدهشة انتابت الشارع المصري لتوالي حوادث الذبح والقتل خلال الأيام القليلة الماضية، وآخرها العثور على جثة المذيعة شيماء جمال داخل فيلا بالمنصورية، بعد أن قتلها زوجها وشوهها بالأسيد.
وتعليقاً على تلك الجريمة، كتبت الإعلامية وفاء الكيلاني في تغريدة عبر حسابها في «تويتر»، قائلة: لا حول ولا قوة إلا بالله.. وكأن فيروسا فتاكا اسمه جنون البشر يفتك بعقول الناس، الله يرحمك».
وكانت السلطات الأمنية المصرية أعلنت قبل ساعات العثور على جثة شيماء، التي اختفت منذ 20 يوماً، بعد ذهابها إلى مصفف للشعر بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، مدفونة في مزرعة بالمنصورية جنوب القاهرة.
ليتبين لاحقاً من التحقيقات وشهادة أحد المقربين من زوجها القاضي (أ.ح) الذي كان يشغل منصباً قانونياً رفيعاً، أنه قتلها بعد نشوب خلافات بينهما، إثر تهديدها بإبلاغ زوجته الأولى بأنه متزوج منها منذ 8 سنوات.
في حين أوضحت علياء، شقيقة المذيعة القتيلة في تصريحات لإحدى وسائل الإعلام المحلية أن سائق المستشار، بعد رفع الحصانة عنه، هو من فضحه، ووشى به إلى الشرطة. وكشف أن القاضي قتل زوجته في مزرعة على طريق إسكندرية الصحراوي، بعد أن أبلغ قبل أسبوع باختفائها، لإبعاد الشبهات عنه.
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