جمعية “شفاء” بالعاصمة المقدسة تدعم مرضى الغسيل الكلوي بأجهزة حديثة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس زوّدت جمعية “شفاء” الخيرية لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة بمكة المكرمة، مركز الكلى التخصصي بثلاث وحدات حديثة للغسيل الكلوي. وأبان رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد طيب أن الخدمات الطبية تقدم في المركز مجاناً وتشمل في نطاقها التشغيلي المستفيدين من أرجاء العاصمة المقدسة. يذكر أن المركز مقام على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع ويقدم خدمات للمرضى بواسطة 34 كرسي غسيل كلوي وفق أحدث المواصفات. أخبار قد تهمك

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