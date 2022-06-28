شاهد.. “ماكرون” يهرول مسرعاً للحديث مع “بايدن” في أم مهم.. فما القصة؟

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو لقيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالهرولة نحو الرئيس الأمريكي جو بايدن ليخبره بنية المملكة ودولة الإمارات المتحدة زيادة الإنتاج النفطي اليومي.

ويوضح المقطع أن “ماكرون” قاطع حديث جانبي بين بايدن وأحد المسؤولين الأمريكيين، ليخبره بأن المملكة بإمكانها زيادة الإنتاج النفطي ليصل إلى 150 ألف برميل يومياً وربما أكثر قليلاً .

وتابع “ماكرون” أنه أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والذي أخبره بأن الإمارات لديها الحد الأقصى لإنتاج النفط

الجدير ذكره أن ألمانيا تستضيف قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، حيث يجتمع أعضاء مجموعة السبع كل عام في قمة لمناقشة القضايا الملحة في العالم وتنسيق السياسات، وغالبا ما يكون الأمن الدولي والاقتصاد العالمي من موضوعات المناقشة.