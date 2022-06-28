“الأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياحٍ نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا، وأبو عريش، وصامطة، والطوال، وضمد والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.