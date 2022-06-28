شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم دورة تدريبية عن مهارة العمل التطوعي بشؤون الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالشراكة مع "مؤسسة عطاء التطوعية" أمس، دورة تدريبية بعنوان "مهارات العمل التطوعي" عبر الاتصال المرئي, ضمن مبادرة "تطوع". وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية سعود بن عطيه الزهراني، أن الدورة استفاد منها 50 متطوعاً ومتطوعة بالمسجد الحرام, وتهدف إلى معرفة مفاهيم العمل التطوعي وقيم العمل التطوعي ومهارات العمل التطوعي وسمات المتطوع والاستدامة في العمل التطوعي. من جانبه أوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أن الدورة التي نُفذت للمتطوعين والمتطوعات داخل المسجد الحرام حرصت على التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تقديم الدورات التدريبية والتأهيلية ضمن برنامج التأهيل المهني للمتطوعين وهدف إلى تقديم وتطوير التأهيل المهني للمتطوعين وتطوير منظومة العمل التطوعي داخل المسجد الحرام, مؤكدًا أن أهمية العمل التطوعي تتجلى في القيم الاجتماعية وتتسامى بين أفراد المجتمع الواحد.