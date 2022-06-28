شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أكثر من 299 ألف حاج إلى المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, عن وصول 299911 حاجاً إلى المدينة المنورة من جنسيات متعددة, قدِموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام. وأوضحت الإحصائية أن 241859 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام, بينما استقبل مركز الهجرة البري 45824 حاجاً, إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم, مشيرة إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عدداً في المدينة المنورة أمس بواقع 12901 حاجاً, ثم حجاج نيجيريا بعدد 10216 حاجاً, والهند بعدد 8350 حاجاً, ثم حجاج باكستان 6954 حاجاً, ثم حجاج إيران بواقع 6494 حاجاً. وبيّنت أن 205049 حاجاً غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة, فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس 94837 حاجاً من جنسيات مختلفة. وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ 482 زيارة لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها 1211 عملية تفويج منذ بدء الموسم, بينما بلغ عدد الحجاج الذين جرى إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 671 حاجاً, بالإضافة إلى تنفيذ 29 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في المستشفيات خلال موسم ما قبل الحج, وتنفيذ 172 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.