اخبار الخليج – بالصور.. وكيل وزارة الصناعة والتجارة تفتتح أحدث فروع مجموعة الحواج بمجمع وادي السيل

محمد بن مسعود - الدمام - بالإنابة عن وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، افتتحت وكيل وزارة الصناعة والتجارة سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري أحدث فروع محلات الحواج بمجمع وادي السيل بالرفاع ، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة يوسف عبدالوهاب الحواج السيد جواد يوسف الحواج ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالوهاب الحواج بحضور عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي ومجموعة من رجال الاعمال وكبار المسئولين والمعنيين.
وخلال حفل الافتتاح أشارت الأستاذة ايمان أحمد الدوسري بمبادرات مجموعة الحواج واسهاماتها المستمرة في تطوير الاقتصاد المحلي مؤكدةً في ذات السياق أن القطاع الخاص البحريني يعد شريكاً رئيسياً في نهضة الإقتصاد الوطني ونموه، كما ان الوزارة تعمل بكافة السبل وبمشاركة الجهات المعنية على تقديم المزيد من التسهيلات لضمان انسيابية إقامة الاستثمارات سواء المحلية أو العالمية ، الأمر الذي سيصب في نهاية المطاف في صالح الإقتصاد الوطني بصورة عامة. مشيدة بالمساهمات الكبيرة والشراكة المميزة القائمة بين القطاع الخاص والحكومة، من حيث تنفيذ المشاريع الإقتصادية والتجارية ذات القيمة المضافة للإقتصاد الوطني.
بعدها قامت سعادة الأستاذة ايمان الدوسري بجولة في الفرع الجديد لمحلات الحواج الذي يضم مجموعة واسعة من الأسماء العالمية في عالم العطور والاكسسوارات والإلكترونيات والمواد المنزلية وغيرها والذي يشكل إضافة جديدة إلى مجموعة التسوق في مجمع وادي السيل بالرفاع.
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