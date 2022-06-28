اخبار الخليج – بالصور.. وكيل وزارة الصناعة والتجارة تفتتح أحدث فروع مجموعة الحواج بمجمع وادي السيل

محمد بن مسعود - الدمام - بالإنابة‭ ‬عن‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬زايد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬افتتحت‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬سعادة‭ ‬الأستاذة‭ ‬إيمان‭ ‬أحمد‭ ‬الدوسري‭ ‬أحدث‭ ‬فروع‭ ‬محلات‭ ‬الحواج‭ ‬بمجمع‭ ‬وادي‭ ‬السيل‭ ‬بالرفاع‭ ‬،‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الحواج‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬يوسف‭ ‬الحواج‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬السيد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الحواج‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السفراء‭ ‬وأعضاء‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الاعمال‭ ‬وكبار‭ ‬المسئولين‭ ‬والمعنيين‭.‬

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وخلال‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬أشارت‭ ‬الأستاذة‭ ‬ايمان‭ ‬أحمد‭ ‬الدوسري‭ ‬بمبادرات‭ ‬مجموعة‭ ‬الحواج‭ ‬واسهاماتها‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬مؤكدةً‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬السياق‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني‭ ‬يعد‭ ‬شريكاً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬الإقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ونموه،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الوزارة‭ ‬تعمل‭ ‬بكافة‭ ‬السبل‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التسهيلات‭ ‬لضمان‭ ‬انسيابية‭ ‬إقامة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬سواء‭ ‬المحلية‭ ‬أو‭ ‬العالمية‭ ‬،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيصب‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الإقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭. ‬مشيدة‭ ‬بالمساهمات‭ ‬الكبيرة‭ ‬والشراكة‭ ‬المميزة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والحكومة،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الإقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬للإقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

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بعدها‭ ‬قامت‭ ‬سعادة‭ ‬الأستاذة‭ ‬ايمان‭ ‬الدوسري‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬الفرع‭ ‬الجديد‭ ‬لمحلات‭ ‬الحواج‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬العطور‭ ‬والاكسسوارات‭ ‬والإلكترونيات‭ ‬والمواد‭ ‬المنزلية‭ ‬وغيرها‭ ‬والذي‭ ‬يشكل‭ ‬إضافة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬التسوق‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬وادي‭ ‬السيل‭ ‬بالرفاع.