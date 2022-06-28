محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. لحظة هروب قاتل الطالبة إيمان إرشيد من الجامعة بعد تنفيذ جريمته (فيديو)

بعد إعلان مديرية الأمن العام في الأردن، عن إقدام قاتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد، على إطلاق النار على نفسه، عقب محاصرته يوم أمس، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثّق لحظة هروب القاتل من الجامعة، بعد تنفيذ جريمته.

وكانت إيمان إرشيد، قد قُتلت يوم الخميس الماضي، حين أطلق شخص مجهول النار عليها، أثناء تواجدها في حرم كلية العلوم التطبيقية، في شفا بدران، شمال الأردن، دون أن تُعرف الأسباب. وعقب وفاتها، أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، أنها تمكّنت من تحديد هوية القاتل، وأنها تقوم بعمليات بحث مكثفة للوصول إليه.

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وبشكل مفاجئ، أعلنت قوات الأمن الأردنية، في بيان لها، يوم أمس، عن أن القاتل المشتبه به أقدم على الانتحار، بعد أن قامت القوات الأمنية بمحاصرته.

وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الجهود المتواصلة التي باشرتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء قاتل فتاة الجامعة المدعو “ع خ ح” ومن مواليد 1985، في إحدى المزارع في منطقة بلعما.

وأضاف أن قوة أمنية تحركت على الفور لتداهم الموقع، وحاصرت القاتل الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضاً تسليم نفسه ومهدداً بالانتحار، حيث قامت القوة بمفاوضته إلا أنه رفض ذلك وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس الصدغ الايمن بحسب التقرير الطبي الأولي، وتم نقله للمستشفى قسم العناية الحثيثة، فاقداً للوعي والعلامات الحيوية.

وأوضح أن القاتل توارى عن الأنظار فور ارتكابه للجريمة دون أن يثبت تواصله مع أيٍ من معارفه أو ذويه، إلا أن الأساليب التحقيقية الدقيقة مكنت الفريق من تحديد هويته، ومكان سكنه، وجرت مداهمته في عدد من المواقع التي تردد عليها قبل ارتكاب الجريمة وبعدها.

وأضاف أن عملية البحث استمرت طيلة الأيام الماضية وبشكل مكثف دون تهاون، و باحترافية عالية، لحين مداهمة مكان اختباء القاتل ومحاصرته مساء اليوم.

وأوضح أنه تم ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته، وقام فريق من المختبرات الجنائية بجمع كافة الأدلة لاستكمال التحقيق، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للقانون.