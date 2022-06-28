محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. محمد عبده يكشف سبب تخليه عن تشجيع الأهلي.. ويوضح سر تشجيعه لنادي الوحدة

أثار الفنان محمد عبده الجدل بأنه “مشجع وحداوي لا أهلاوي” كما عرف عنه. وجاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مع قناة “العربية” وعند مواجهته بتشجيعه المعهود للأهلي السعودي تنصل منه. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وقال محمد عبده، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “العربية”، إنه “وحداوي” ويريد أن يفرح، وأن الوحدة يحقق له الفرح، في إشارة إلى “هبوط الأهلي” وغيابه عن البطولات لفترة.

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