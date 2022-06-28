جديد المذيعة المصرية المختفية.. قتلها زوجها القاضي ودفنها بمزرعة

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت‭ ‬النيابة‭ ‬المصرية‭ ‬تفاصيل‭ ‬مثيرة‭ ‬عن‭ ‬حادثة‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬مذيعة‭ ‬مصرية‭ ‬اختفت‭ ‬منذ‭ ‬3‭ ‬أسابيع‭.‬

وذكرت‭ ‬النيابة‭ ‬أن‭ ‬زوج‭ ‬المذيعة‭ ‬ويعمل‭ ‬قاضياً‭ ‬وراء‭ ‬مقتلها،‭ ‬وأنه‭ ‬ارتكب‭ ‬الجريمة‭ ‬لخلافات‭ ‬بينهما‭.‬

وكشفت‭ ‬النيابة‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغًا‭ ‬من‭ ‬عضوٍ‭ ‬بإحدى‭ ‬الجهات‭ ‬القضائية‭ ‬بتغيب‭ ‬زوجته‭ ‬شيماء‭ ‬جمال،‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬إعلامية‭ ‬بإحدى‭ ‬القنوات‭ ‬الفضائية‭ ‬بعد‭ ‬اختفائها‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬مجمع‭ ‬تجاريٍّ‭ ‬بمنطقة‭ ‬أكتوبر‭ ‬جنوب‭ ‬القاهرة،‭ ‬دون‭ ‬اتهامه‭ ‬أحدًا‭ ‬بالتسبب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭.‬

واستمعت‭ ‬النيابة‭ ‬لشهادة‭ ‬بعضٍ‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬الذين‭ ‬شَهِدوا‭ ‬باختفائها‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬رفقة‭ ‬زوجها‭ ‬أمام‭ ‬المجمع‭ ‬التجاري‭.‬

وقالت‭ ‬إنه‭ ‬وأول‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬مثَلَ‭ ‬أحدُ‭ ‬الأشخاص‭ ‬أمام‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬حيث‭ ‬أكَّد‭ ‬صلته‭ ‬الوطيدة‭ ‬بزوج‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬وأبدى‭ ‬رغبتَه‭ ‬في‭ ‬الإدلاء‭ ‬بأقوالٍ‭ ‬حيث‭ ‬كشف‭ ‬تورط‭ ‬الزوج‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬زوجته‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬خلافات‭ ‬كانت‭ ‬بينهما،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬مشاهدته‭ ‬ملابسات‭ ‬جريمة‭ ‬القتل‭ ‬وعلمه‭ ‬بمكان‭ ‬دفن‭ ‬جثمانها‭.‬

وقالت‭ ‬النيابة‭ ‬إنه‭ ‬وإزاء‭ ‬ذلك،‭ ‬ولعضوية‭ ‬زوج‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬بإحدى‭ ‬الجهات‭ ‬القضائية‭ ‬استصدرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الجهة‭ ‬إذنًا‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬التحقيق‭ ‬ضدَّه‭ ‬بشأن‭ ‬الواقعة‭ ‬المتهم‭ ‬فيها،‭ ‬وبموجبه‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬بضبطه‭ ‬وإحضاره‭.‬

وأضافت‭ ‬النيابة‭ ‬أنها‭ ‬انتقلت‭ ‬برفقة‭ ‬الشخص‭ ‬المبلغ‭ ‬إلى‭ ‬حيث‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬أرشد‭ ‬عن‭ ‬دفن‭ ‬جثمان‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬فيه،‭ ‬فعثرت‭ ‬على‭ ‬الجثمان‭ ‬بالفعل،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬اعترف‭ ‬باشتراكه‭ ‬مع‭ ‬الزوج‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة،‭ ‬ولذلك‭ ‬أمرت‭ ‬بحبسه‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬احتياطيًّا‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيقات‭.‬

في‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة‭ ‬عن‭ ‬الزوج‭ ‬تمهيدا‭ ‬لمحاكمته‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬المذيعة‭ ‬القتيلة‭ ‬هي‭ ‬الزوجة‭ ‬الثانية‭ ‬للقاضي‭ ‬المتهم،‭ ‬وأنه‭ ‬أقدم‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬عليها‭ ‬وقتلها،‭ ‬بعدما‭ ‬هددته‭ ‬بإبلاغ‭ ‬زوجته‭ ‬الأولى‭ ‬بخبر‭ ‬زواجهما‭.‬

وكانت‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬المصرية‭ ‬عثرت‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬المذيعة‭ ‬المصرية‭ ‬شيماء‭ ‬جمال،‭ ‬والتي‭ ‬اختفت‭ ‬منذ‭ ‬3‭ ‬أسابيع‭ ‬داخل‭ ‬مزرعة‭ ‬بإحدى‭ ‬مدن‭ ‬محافظة‭ ‬الجيزة‭.‬

وتبين‭ ‬أن‭ ‬المذيعة‭ ‬خرجت‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬لشراء‭ ‬بعض‭ ‬المستلزمات،‭ ‬ثم‭ ‬طلبت‭ ‬انتظارها‭ ‬لتصفيف‭ ‬شعرها‭ ‬في‭ ‬كوافير‭ ‬بالشيخ‭ ‬زايد،‭ ‬ولكنها‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ – ‬حسب‭ ‬أقوال‭ ‬الزوج‭ – ‬الذي‭ ‬حرر‭ ‬محضرا‭ ‬داخل‭ ‬قسم‭ ‬الشرطة‭ ‬باختفائها‭. ‬