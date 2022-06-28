اخبار الخليج – الطالبة مريم محمد الجودر تحصل على المركز الأول على مستوى مدارس البحرين في مسابقة الكتابة الاقتصادية

محمد بن مسعود - الدمام - تهنئ‭ ‬مدرسة‭ ‬برايتس‭ ‬العالمية‭ ‬نجمة‭ ‬من‭ ‬نجمات‭ ‬المدرسة‭ ‬المتلألأة‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬البحرين؛‭ ‬حيث‭ ‬فازت‭ ‬الطالبة‭ ‬مريم‭ ‬محمد‭ ‬الجودر‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الكتابة‭ ‬الاقتصادية‭( ‬بعنوان‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية‭ – ‬عمود‭ ‬صحفي‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭) ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬المشاركة،‭ ‬والتي‭ ‬نظمتها‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬منتصف‭ ‬أبريل‭ ‬،‭ ‬لتظهر‭ ‬تميز‭ ‬وتفوق‭ ‬أبطال‭ ‬برايتس‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭.‬ ‭ ‬

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