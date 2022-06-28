محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬استقبل‭ ‬سعادة‭ ‬المستشار‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬البوعينين‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬بمكتبه‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬الموافق‭ ‬27‭ ‬يونيو‭ ‬2022م،‭ ‬الدكتور‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬الحمادي‭ ‬الذي‭ ‬أهدى‭ ‬إلى‭ ‬سعادته‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬كتابه‭ ‬‮«‬التفويض‭ ‬التشريعي‭ ‬واللوائح‭ ‬التفويضية‭ ‬–‭ ‬دراسة‭ ‬مقارنة‮»‬‭ ‬وقد‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للدكتور‭ ‬الحمادي‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬الساحة‭ ‬القانونية‭ ‬بهذا‭ ‬الكتاب‭ ‬متمنيا‭ ‬له‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – رئيس المحكمة الدستورية يستقبل الدكتور مال الله الحمادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.